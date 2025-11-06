Naturgy regresa a los índices MSCI en tiempo récord para cumplir con su plan estratégico

Naturgy ha regresado a los índices bursátiles MSCI, que sirven de referencia para los grandes inversores mundiales, y lo ha hecho cumpliendo con uno de sus principales compromisos plasmados en el plan estratégico que la energética tiene en marcha hasta 2027. Su incorporación ... a estos selectivos se ha materializado «en tiempo récord», apunta la corporación, y preservando el valor de la acción en todo este proceso.

Con este paso, la compañía presidida por Francisco Reynés, se encuentra ahora en un escaparate internacional, ya formar parte de los MSCI supone un punto de apoyo para cualquier cotizada con presencia en distintos países. Se posiciona como una empresa más líquida, esto es, con mayor operativa de compraventa en los mercados, y atractiva para los inversores de todo el mundo.

Para dar este paso de volver a estos índices, Naturgy ha tenido que aumentar su 'free float', la parte de su capital que cotiza libremente en Bolsa y no está en manos de participaciones significativas. También ha elevado la liquidez de sus títulos -este jueves cotiza a 27 euros por acción, con un alza cercana al 1%- tras colocar con éxito en el mercado los adquiridos en su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre acciones propias. Tras esta operación, Naturgy ha logrado elevar ese 'free float' por encima del 18%. CriteriaCaixa sigue siendo su primer accionista, con un 24% del total, seguido del fondo CVD (Rioja, con un 18,6%), GIP (Black Rock, 18,5%), Global Infra. (el fondo IFM, con un 15,2%) y Sonatrach (4,1%).

Después de una temporada marcada por los movimientos corporativos, como la posible entrada del fondo emiratí Taqa al accionariado, que finalmente no se llevó a cabo, el grupo energético ha centrado todos sus objetivos en afianzar las líneas de su plan estratégico pasando, entre otras cuestiones, por esta vuelta a índices bursátiles de relevancia.

Los MSCI son ampliamente reconocidos y utilizados por inversores institucionales, gestores de fondos y analistas como referencia para fondos de inversión y ETFs. Por ejemplo, el MSCI Europe representa la evolución del mercado europeo a través de más de 400 compañías de mediana y gran capitalización en 15 países desarrollados, cubriendo aproximadamente el 85% de la capitalización total de ese mercado. La compañía considera que el retorno de Naturgy a los MSCI conllevará la entrada en la compañía de más capital de fondos de inversión que replican estos índices.

Un nuevo escenario

El incremento de liquidez y volúmenes negociados en torno a la acción de Naturgy favorece también una mayor cobertura por parte de analistas y especialistas del sector, así como el interés de la comunidad inversora, que debería contribuir a que el valor de mercado sea un mejor reflejo del valor fundamental de la compañía.

En esta misma línea, la compañía ha decidido volver a publicar sus resultados de forma trimestral y presentó recientemente un beneficio récord de 1.668 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025. El buen desempeño del grupo en los últimos años ha sido clave para que la acción cotice hoy muy por encima de los niveles a los que lo hacía cuando fue excluida de los índices MSCI.

Según Steven Fernández, director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, «el retorno a los índices MSCI supone una gran noticia para Naturgy y para todos sus accionistas que refleja el incremento de capital flotante y liquidez al que se comprometió la compañía en su Plan Estratégico 2025-2027, y que atraerá capital de fondos de inversión que replican dichos índices».