Naturgy regresa a los índices MSCI en tiempo récord para cumplir con su plan estratégico

La compañía energética, que ha mejorado su 'free float' hasta superar el 18% del accionariado, apunta que la entrada en esos selectivos atraerá capital de fondos de inversión

Naturgy ha regresado a los índices bursátiles MSCI, que sirven de referencia para los grandes inversores mundiales, y lo ha hecho cumpliendo con uno de sus principales compromisos plasmados en el plan estratégico que la energética tiene en marcha hasta 2027. Su incorporación ... a estos selectivos se ha materializado «en tiempo récord», apunta la corporación, y preservando el valor de la acción en todo este proceso.

