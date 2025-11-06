Nadia Calviño, sobre sus 2.000 días en el Gobierno: «Me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO»

«He escrito este libro para que no pasase sin huella una etapa tan intensa y en la que se adoptaron desde el Gobierno un conjunto de medidas tan extraordinarias y audaces«. La que fuera todopoderosa vicepresidenta económica de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, ahora ... presidenta del no menos poderoso e influyente Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha aprovechado la presentación este jueves en Madrid de las memorias de su paso por el Gobierno de España, 'Dos mil días en el Gobierno', para reivindicar los logros alcanzados en un periodo de cinco años y medio en el que básicamente considera que se hizo todo bien pero en el que entiende que "el ruido y la crispación" hicieron difícil que los ciudadanos percibieran la realidad.

«Todo el trabajo que se llevó a cabo esos años fue un gran acierto», ha concluido Nadia Calviño, que interpreta que el Gobierno del que formó parte se encontró una sociedad dañada por una década perdida de estancamiento económico y desigualdad social y sentó la bases de la modernización de la economía y de una mayor inclusión social a partir de medidas como las subidas del Salario Mínimo, el Ingreso Mínimo Vital o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Preguntada por las posibles cuentas pendientes de su etapa en el Gobierno, la ex vicepresidenta económica no se ha referido al problema de la vivienda o al desequilibrio fiscal endémico de las cuentas españolas, sino que se ha acordado de la Ley de Defensa del Cliente Financiero, «que me hubiera gustado aprobar y me quedé a solo quince días de poder hacerlo», y de otro proyecto incluso más ambicioso. «Me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO, al modo en que ya existe en otros países«, ha reconocido la actual presidenta del BEI, que durante su mandato potenció mucho el papel del ICO en momentos críticos como la pandemia -de hecho, este jueves señaló el plan de avales del ICO para sostener la economía productiva como una de las medidas de las que se siente más orgullosa de su mandato-, al tiempo que mantuvo una tensa relación con el sector financiero privado al que llegó a poner en el disparadero a cuenta de los sueldos de sus ejecutivos.

Pocos empresarios, muchos ministros

Precisamente la exigua representación de altos ejecutivos del mundo de la banca y la empresa, con salvedades relevantes como las presencias del ex CEO de Santander España, José Antonio Álvarez, y del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el primero que se ha llevado la dedicatoria de las memorias de la ex vicepresidenta, ha sido una de las notas del evento de presentación del primer libro de la que fuera durante cinco años y medio ministra de Economía y Empresa. Tampoco se vio entre los asistentes a los líderes de los dos grandes sindicatos, UGT y CC.OO.

En su estreno en el mundo editorial Calviño ha estado arropada por su familia, por gran parte del equipo de altos cargos y altos funcionarios que la han acompañado a lo largo de sus 2.000 días como máxima responsable de la política económica del Estado -con algunas ausencias significativas- y por una nutridísima representación de ministros y ex compañeros de gabinete. No faltaron a la cita «su querida vicepresidenta» María Jesús Montero, su sustituto al frente del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro de Agricultura, Luis Planas; ni el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López. También asistieron ex compañeros de gabinete como la ex ministra de Transportes, Raquel Sánchez; la ex ministra de Industria, Reyes Maroto; el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; o la ex ministra de Política Territorial, Meritxell Batet; o ex colaboradores en el Ministerio como el actual presidente de la CNMV, Carlos San Basilio.

Entre el auditorio, seleccionado por la propia vicepresidenta, algunos predecesores ilustres en gobierno socialistas como Joaquín Almunia o Elena Salgado.

Nadia Calviño no quiso entrar en el acto de presentación del libro en una de las cuestiones que más se han destacado en las primeras crónicas sobre sus memorias; su tensa relación con el ala de Podemos en el Gobierno, que según cuenta en su libro la convirtieron durante un tiempo «en el enemigo a batir»; y con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que acusa en sus memoras de forma explícita de hacer una «política de tierra quemada».

En ese sentido, se ha limitado a decir que siempre le sorprendió la discrepancia de tono entre el trabajo que se hacía en el seno del Gobierno «y las controversias ficticias que se generaban alrededor» y a recordar, incitada por la moderada, un muy comentado episodio en el que un vicepresidente del primer gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se ofreció a explicarle cómo se tenían que hacer las cosas para conseguir sacar adelante de manera pacífica un real decreto ley.

Calviño también ha recordado divertida el momento en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la llamó para ofrecer el Ministerio de Economía. «Yo soy funcionaria y tengo algún reflejo condicionado y en el momento en que se identificó como el presidente del Gobierno....», en ese momento se levantó como un resorte y se puso en posición de firmes. Lo que vino después o al menos como ella lo ve lo cuenta en sus memorias.