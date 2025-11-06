Suscribete a
Nadia Calviño, sobre sus 2.000 días en el Gobierno: «Me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO»

La que fuera todopoderosa vicepresidenta económica del Gobierno Sánchez hace un balance triunfalista de su etapa en el Ejecutivo: «Todo el trabajo de esos años fue un gran acierto»

La ex vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en la presentación de sus memorias
La ex vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, en la presentación de sus memorias EFE
Bruno Pérez

Bruno Pérez

«He escrito este libro para que no pasase sin huella una etapa tan intensa y en la que se adoptaron desde el Gobierno un conjunto de medidas tan extraordinarias y audaces«. La que fuera todopoderosa vicepresidenta económica de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, ahora ... presidenta del no menos poderoso e influyente Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha aprovechado la presentación este jueves en Madrid de las memorias de su paso por el Gobierno de España, 'Dos mil días en el Gobierno', para reivindicar los logros alcanzados en un periodo de cinco años y medio en el que básicamente considera que se hizo todo bien pero en el que entiende que "el ruido y la crispación" hicieron difícil que los ciudadanos percibieran la realidad.

