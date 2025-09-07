Suscribete a
ABC Premium

El nacionalismo activa la exigencia de un SMI vasco y catalán de 1.400 euros

Batallará por un nuevo logro laboral en un momento de gran debilidad del Gobierno, con la rebaja de jornada hasta 37,5 horas en vía muerta

Las exigencias abrirían la puerta a nuevas desigualdades regionales, a un salario mínimo por encima del que tienen un andaluz o un extremeño

Junts congela la jornada de 37,5 horas de Yolanda Díaz con una enmienda a la totalidad

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nacionalistas catalanes y vascos abren el baúl de las peticiones a comienzo del curso político y vuelven a la carga con un salario mínimo (SMI) propio de alrededor de 1.400 euros, y lo hacen en un momento de gran debilidad del Gobierno por los ... casos de corrupción y los inestables apoyos en el Parlamento. El argumento del mayor coste de la vida activa así las exigencias independentistas, mientras Yolanda Díaz reúne a sus expertos para fijar el alza del indicador para 2026 y se enfrenta al mayor batacazo de su carrera política con la paralización de la rebaja de jornada hasta las 37,5 horas en el Congreso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app