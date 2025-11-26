Suscribete a
Mutua recomienda que los trabajadores tengan planes de empleo por defecto para mejorar la jubilación

El presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, apunta que si las pensiones públicas cargan con todo el peso, habrá que renunciar a partidas como sanidad o vivienda

La UE quiere un registro con todo el ahorro disponible para la jubilación

Ignacio Garralda, presidente de Mutua ABC
José María Camarero

El Grupo Mutua ha puesto sobre la mesa un conjunto de recomendaciones para mejorar el ahorro de cara a la jubilación y que éste no solo descanse en las pensiones públicas por el elevado coste que tienen para la Seguridad Social y el conjunto del ... presupuesto. Entre esas medidas, la aseguradora insta «adherirse de forma automática» a los planes de empleo por parte de los trabajadores en las empresas. Es decir, que su retribución incluya una parte destinada al ahorro de cara a la jubilación, una fórmula todavía minoritaria en el tejido empresarial español.

