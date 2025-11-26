Mutua recomienda que los trabajadores tengan planes de empleo por defecto para mejorar la jubilación

El Grupo Mutua ha puesto sobre la mesa un conjunto de recomendaciones para mejorar el ahorro de cara a la jubilación y que éste no solo descanse en las pensiones públicas por el elevado coste que tienen para la Seguridad Social y el conjunto del ... presupuesto. Entre esas medidas, la aseguradora insta «adherirse de forma automática» a los planes de empleo por parte de los trabajadores en las empresas. Es decir, que su retribución incluya una parte destinada al ahorro de cara a la jubilación, una fórmula todavía minoritaria en el tejido empresarial español.

Los planes de empleo constituyen uno de los tres pilares de ahorro de cara a la jubilación (junto a las pensiones públicas y el capital particular), aunque se encuentran muy poco extendidos. Solo en casos como las EPSV del País Vasco, en sectores concretos como el de la construcción, o en la mayoría de grandes corporaciones, se encuentra habilitada esta fórmula de incentivo para la jubilación que también implica ahorros fiscales.

Esta recomendación llega tras constatar que solo el impulso de las pensiones públicas será insuficiente para lograr una mejor radiografía de la jubilación. De hecho, el presidente de Mutua, Ignacio Garralda, considera que dejar descansar todo el peso en la Seguridad Social «implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad«. Por ello, ha pedido »actuar ahora« porque »no podemos seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera«.

Garralda ha pronunciado estas palabras durante la presentación de la primera jornada del Observatorio de Pensiones de la entidad, un foro de debate en el que han participado Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones (DGSFP), Unespa, Inverco, CEOE, sindicatos y entidades de previsión vascas. En ese encuentro, el presidente de Mutua ha apuntado que «ante el problema de las pensiones hay que actuar ya, puesto que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales no está ni mucho menos garantizado«. Al mismo tiempo, ha indicado que »tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable».

Con estas premisas, desde la aseguradora también instan elaborar un pacto nacional por las pensiones entre fuerzas políticas y agentes sociales que aborde de forma integral su sostenibilidad y que potencie los tres pilares. También animan a retomar el espíritu reformista del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta el impacto demográfico sobre el gasto y evolucionando nuestro actual sistema de reparto hacia un sistema que integre cuentas nocionales. Consideran necesario incrementar los incentivos fiscales del segundo pilar y, especialmente, del tercero para fomentar el ahorro individual a largo plazo desde edades tempranas. O que la Seguridad Social proporcione información continuada y actualizada sobre la posible pensión pública que percibirá cada ciudadano.

Todas estas recomendaciones llegan justo después de que la propia Comisión Europea se haya sumado al impulso del ahorro previsional, sustentado, entre otros factores, en el efecto positivo que genera para dinamizar la necesaria inversión. «Hace tan sólo unos pocos días publicó sus recomendaciones para impulsar el ahorro privado de cara a la jubilación, poniendo énfasis en la adhesión automática a los planes de empleo. No podemos retrasar más las soluciones, insisto en que ahora es el momento de actuar», ha recordado Garralda.