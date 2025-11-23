Suscribete a
ABC Premium

El músculo innovador de Europa se deshace en la fragmentación financiera

La falta de integración de los mercados de capitales agiganta la brecha que el Viejo Continente mantiene entre el ahorro y el capital productivo, mermando la competitividad de las empresas

Merz quiere una bolsa de valores europea para que las empresas «no tengan que ir a Nueva York»

El músculo innovador de Europa se deshace en la fragmentación financiera

Adrián Espallargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mercado financiero europeo entra en esta década con una paradoja incómoda. Sobra ahorro, pero falta inversión capaz de impulsar la innovación y el crecimiento que exige la competencia global. Entre normativas que cambian de país en país, supervisores que no se hablan y ... mercados que avanzan por carriles distintos, el capital se queda a medio camino y la región pierde velocidad cuando más la necesita. La pregunta vuelve a la mesa: ¿puede Europa convertir su estabilidad financiera en un verdadero motor para su economía real?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app