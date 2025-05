Freno al corredor Atlántico: el muro de Sánchez apuntala la España de las dos velocidades

Mientras a nivel nacional la política de bloques, impuesta por el «muro» que levantó Pedro Sánchez después de su última investidura como presidente del Gobierno, continúa, existe en el nivel autonómico, al menos en el norte peninsular, una confluencia de intereses vinculada al desarrollo ... de infraestructuras que deja al margen la lucha partidista. Un ejemplo más fue la conferencia celebrada el viernes de la semana pasada en Bilbao para abordar la «agenda Atlántica», donde el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el lendakari, Imanol Pradales, hicieron ver su sintonía, aunque también la diferencia de trato por parte de la Administración central. «Hasta la fecha mantenemos una relación fluida con el Gobierno español», afirmó Pradales. «Yo también quiero tener una relación fluida, pero no se dejan. Me tienes que contar como haces, aunque me hago una idea», respondió Rueda en este foro organizado por 'El Correo'.

Dentro del desarrollo del norte de España, es central el proyecto conocido como corredor Atlántico, una red de conexiones multimodal para transporte de personas y mercancías dentro del sistema europeo, que aspira a conectar Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda. Si bien forman parte nodos logísticos como puertos y aeropuertos o carreteras, las distintas fuentes consultadas en los Gobierno autonómicos de la cornisa cantábrica ponen el foco sobre las conexiones de ferrocarril y la falta de coordinación en este ámbito para acometer las inversiones que reduzcan la brecha entre el desarrolló mediterráneo y el del noroeste de España. Trato desigual En Galicia, la opacidad respecto a los detalles del Corredor Atlántico mantiene en conflicto abierto a la Xunta y al Gobierno desde la presentación del propio proyecto hace un año, cuando el Ministerio de Transportes anunció en La Coruña el proyecto del plan director que articularía los proyectos, en mayo de 2024. En aquel entonces, el Gobierno se comprometió a crear una mesa de coordinación para analizar el seguimiento de las obras con el Ejecutivo gallego, así como establecer un interlocutor directo entre la comunidad y Renfe para informar en tiempo real de las incidencias en la red ferroviaria. Noticia Relacionada El PSOE quiere subir los impuestos a la segunda vivienda y los pisos vacíos tras el fracaso de su ley Antonio Ramírez Cerezo Propondrá también al Congreso elevar al 21% el IVA a los pisos turísticos y crear un tributo estatal para la compra de casas de extracomunitarios Un año después, la Xunta todavía desconoce el contenido del plan director del Corredor Atlántico, a pesar de haberlo solicitado «reiteradamente en numerosas ocasiones y por diferentes vías», asegura la consejería del ramo. Tampoco se ha establecido una mesa de trabajo conjunto ni el interlocutor con Renfe, todo sigue igual, salvo por los retrasos e incidencias en el ferrocarril, que en vez de solucionarse, se han convertido en el día a día de los gallegos que utilizan este servicio de transporte. Un contexto que pone en entredicho compromisos como el de la ansiada conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto, que se estimaba para 2030, una fecha considerada ya aproximada; o la línea que conecte La Coruña-Ferrol-Lugo-Monforte, que permitiría revitalizar la provincia de Lugo y conectaría La Coruña con Madrid sin pasar por Vigo (también comprometida para 2030). La fecha se aproxima, pero la ausencia de detalles genera escepticismo en el gobierno autonómico, que insiste en conocer el documento del plan director donde se especifiquen las cifras y los plazos. Evolución del Corredor Atlántico en España Fases de la infraestructura Vía única Vía doble Inicial 2013 San Sebastián Bilbao Irún Burgos Vitoria Valladolid Salamanca Segovia Fuentes de Oñoro Madrid Ávila Ciudad Real Badajoz Santa Cruz de Mudela Córdoba Bobadilla Algeciras Ampliación 2021 La Coruña Gijón San Sebastián Oviedo León Pamplona Orense Palencia Zaragoza Pontevedra Vigo Santiago de Compostela Córdoba Sevilla Huelva Propuesta actual Santiago de Compostela Puerto de Bilbao Bilbao Vitoria Muskiz Alsasua Vigo Orense Miranda de Ebro Tuy Zamora Olmedo Ciudad Real Mérida Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / ABC Evolución del Corredor Atlántico en España Fases de la infraestructura Vía única Vía doble Inicial 2013 San Sebastián Bilbao Irún Vitoria Burgos Miranda de Ebro Magaz de Pisuerga Venta de Baños Medina del Campo Valladolid Olmedo Colmenar Viejo Salamanca Segovia Villalba Villaluenga-Yuncler Fuentes de Oñoro Ávila Madrid Aranjuez Plasencia La Sagra-Toledo Monfragüe Talavera de la Reina Cáceres Ciudad Real Alcázar de San Juan Badajoz Santa Cruz de Mudela Aljucén Puertollano Córdoba Mérida Linares-Baeza Almodóvar del Río Espeluy Antequera Ronda Bobadilla Algeciras Ampliación 2021 Santiago de Compostela Villagarcía de Arosa Gijón San Sebastián Oviedo La Coruña Pola de Lena La Robla Pamplona Pontevedra Orduña León Castejón Palencia Vigo Orense Tudela Zaragoza Tuy Cabañas de Ebro Valença do Minho Magaz de Pisuerga Monforte de Lemos Venta de Baños Ponferrada Astorga Córdoba Sevilla Almodóvar del Río Huelva Propuesta actual Puerto de Bilbao Bilbao Muskiz Vitoria Santiago de Compostela Alsasua Orduña Miranda de Ebro Vigo Tuy Zamora Olmedo Medina del Campo Ciudad Real Mérida Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / ABC Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Deportes ya advirtieron en diciembre de 2024 sobre el trato desigual en lo que referente a la inversión estatal en transporte. Concretamente, entre los años 2018 y 2024, el Gobierno invirtió 2.300 millones de euros en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos de la comunidad, mientras que en el caso de Cataluña la cifra fue de 4.300 millones durante el mismo periodo. Si bien las diferencias de población entre ambos territorios son significativas, factores como la orografía y la dispersión poblacional gallega tienen un impacto significativo en el coste de las infraestructuras, que no se refleja en este caso. La «Y vasca» En el extremo contrario, por pura geografía y sensaciones, está el País Vasco. En la región, el principal proyecto que figura en los planes del corredor es la «Y vasca» (por el dibujo del trazado ferroviario entre las tres provincias de la comunidad autónoma), que supone la conexión con Francia. A falta de rematar la estación de Atocha (San Sebastián), en febrero del año pasado finalizaron las obras del ramal guipuzcoano para la Alta Velocidad. También se licitó en verano de 2024 el diseño del 'supertúnel' que la hará llegar en el último tramo hasta la estación de Abando (Bilbao). Además, el pasado mes de diciembre se firmó entre el Gobierno central y el vasco la encomienda de gestión a este último para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras del nudo de Arkaute (un punto estratégico en la logística de la red cercano a Vitoria) con presupuesto estimado de 146,33 millones de euros a abonar por Adif. Así, si bien el lendakari se queja recurrentemente de la paralización de informes clave, como el necesario para la conexión de la «y vasca» con Navarra (por Álava o Guipúzcoa, lo que es fuente constante de polémicas, incluso dentro del PNV), desde la Consejería de Transportes dicen estar trabajando «codo con codo» con el Gobierno central. Es determinante que la cartera depende de los socialistas, dentro del Gobierno de coalición reeditado el año pasado. Circunstancias cercanas a las de Asturias, donde Adrián Barbón, que hace frente común con Rueda y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para presionar en favor del desarrollo del norte, lleva ya un año celebrando la unión del Principado con el centro de la Península a través de la variante ferroviaria de Pajares. Nada que ver con lo que trasladan a éste periódico desde el Gobierno de Cantabria, liderado por la popular María José Sáenz de Buruaga. Allí, «sin un metro de AVE», figura dentro del corredor la conexión entre el puerto de Santander y la Meseta, que no pasa de un estudio informativo. Sin embargo, explican que para ellos es prioritario dar un salto adelante en la conexión con Bilbao por tren, que ahora tarda más de tres horas en hacer un trayecto de menos de 100 kilómetros. A ello se comprometió en 2022, presentando las alternativas del proyecto, la antigua ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Desde entonces, «no se ha movido un papel».

