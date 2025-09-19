Suscribete a
Las mujeres se jubilan diez meses más tarde que los hombres y cobran un 30% menos de pensión

La incorporación tardía al mercado de trabajo y el peaje de la maternidad y los cuidados a familiares dependientes explican la brecha

La presión de los 'boomers' obliga al Gobierno a buscar fórmulas para retrasar el pago en pensiones

El 85% de las excedencias para cuidar de los hijos son de mujeres
Susana Alcelay

Madrid

La distancia entre hombres y mujeres sigue siendo enorme cuando se trata de pensiones. El cuidado de los hijos y la feminización de los cuidados de familiares dependientes han provocado que la vida laboral de las que han optado por estos caminos se hayan visto ... interrumpidas durante algunos periodos de tiempo, lo que ha acabado afectando a sus carreras de cotización y, posteriormente, a sus pensiones. En 2023 hubo 46.023 peticiones de excedencia para el cuidado de hijos y familiares, de los cuales casi el 85% fueron de mujeres.

