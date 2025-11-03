Muface cierra un año negro con la fuga de 65.000 funcionarios y en números rojos

La mutualidad de funcionarios ha pasado por el que puede ser el peor año de su historia. La crisis del concierto sanitario puso a Muface contra las cuerdas después de meses de tensiones que se cerraron a marchas forzadas con la firma de un ... nuevo convenio. Pero tras un paréntesis de relativa calma, los funcionarios alertaron de una «situación critica» y de la fuga de mutualistas hacia la sanidad pública, amenazas que hoy persisten. La asfixia económica se ha convertido en una peligro.

Más de 65.000 funcionarios han dejado este año la mutualidad ante un futuro lleno de interrogantes para Muface, sumida en números rojos y con la amenaza latente del desmantelamiento del modelo, como han defendido algunos miembros del Gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, llegó a asegurar que Muface es un modelo «agónico e ineficiente» que no garantiza la asistencia a los mutualistas porque las aseguradoras «miran sus cuentas de resultados y ponen en jaque a sus pacientes». En esta línea se pronunció también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque sus opiniones no terminaron de cuajar por los recelos del ala socialista del Gobierno.

Prórroga de los Presupuestos

Las cuentas de Muface confirman las dificultades, su déficit, consecuencia de la financiación de las prestaciones sanitarias, y la liquidación de prácticamente todo el remanente de tesorería acumulado para hacer frente a los gastos crecientes. La mutualidad prevé cerrar el ejercicio con un desfase entre ingresos y gastos de 64,1 millones de euros, consecuencia directa de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y del aumento de los gastos sanitarios.

Para cubrir el agujero, la mutualidad ha tenido que recurrir al remanente de tesorería, que se ha desplomado desde 282 millones en diciembre de 2024 a apenas 8 millones en la actualidad. La insuficiencia presupuestaria del organismo ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias, algunas con cargo al remanente de tesorería, dada la imposibilidad de detraer de los créditos de otras partidas.

Desde CSIF se ha alertado de los problemas económicos de la mutualidad y los funcionarios avisan de que esta situación pone en riesgo la viabilidad del sistema y la estabilidad de los conciertos con las aseguradoras, lo que podría provocar nuevas fugas de mutualistas hacia el sistema público por la falta de cobertura adecuada.

Tras seis largos meses de desencuentros y un claro cuestionamiento del modelo del mutualismo administrativo desde algunas áreas del Ejecutivo, Muface lograba el pasado abril un acuerdo con Adeslas y Asisa, la prórroga del concierto sanitario a partir del cual se sigue dando cobertura privada a un millón de funcionarios civiles del Estado y familiares, como lo ha venido haciendo desde hace cerca de medio siglo.

Un futuro incierto

El paso hacia adelante no evitó el runrún de un posible demolición del modelo, tal y como defendió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta proponía incorporar a los nuevos mutualistas (tanto de Muface como de Mugeju e Isfas) al Sistema Nacional de Salud, además de permitir la adscripción voluntaria. Sus conclusiones apuntaron a un sistema ineficiente, que ampara diferencias de trato sustanciales con los usuarios del sistema público en determinadas pruebas médicas y atenciones especializadas, al tiempo que deriva hacia la sanidad pública la atención de las contingencias más graves y más costosas; y recomendaba la práctica desaparición del mutualismo.

Aunque Muface aclara que las propuestas de la Airef no forman parte formal del Plan Estratégico, en el mismo sí admite que estas medidas «deben abordarse en un contexto más amplio del de la propia mutualidad». Este análisis ha encendido las alarmas en CSIF. El sindicato considera que este lenguaje ambiguo podría abrir la puerta al desmantelamiento paulatino de Muface. Un modelo con más de cuatro décadas de historia que garantiza la libre elección de asistencia sanitaria.

«Si el Gobierno utiliza el informe de la Airef como excusa para desmontar Muface, habrá una gran movilización social», advierte la organización sindical que dirige Miguel Borra, que asegura estar dispuesta a convocar manifestaciones y concentraciones en defensa de la mutualidad de los funcionarios.

Personal y salarios

El nuevo plan estratégico de Muface 2025-2027 reconoce que la mutualidad enfrenta «serias debilidades estructurales», entre las que cita falta de personal, la escasa competitividad salarial, la excesiva dependencia tecnológica, el envejecimiento del colectivo de beneficiarios, la pérdida de atractivo para las nuevas generaciones y la alta dependencia de actores externos.

Este plan de la mutualidad incluye una batería de medidas orientadas a actualizar la gestión sanitaria y también a reforzar la digitalización. Entre ellas figuran la mejora de los sistemas de información sanitaria, el impulso de la receta electrónica y una mayor interoperabilidad entre las entidades concertadas y el Sistema Nacional de Salud.