Suscribete a
ABC Premium

Muface cierra un año negro con la fuga de 65.000 funcionarios y en números rojos

Reconoce como una «amenaza» la financiación del modelo y CSIF, el sindicato más representativo en la Administración, avisa de una gran movilización si se deja caer la mutualidad

Muface, en lista de espera

La CEOE arremete contra los «intentos de intervención» del Gobierno en la actividad privada

Protestas en la sede de Muface
Protestas en la sede de Muface ISABEL PERMUY
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La mutualidad de funcionarios ha pasado por el que puede ser el peor año de su historia. La crisis del concierto sanitario puso a Muface contra las cuerdas después de meses de tensiones que se cerraron a marchas forzadas con la firma de un ... nuevo convenio. Pero tras un paréntesis de relativa calma, los funcionarios alertaron de una «situación critica» y de la fuga de mutualistas hacia la sanidad pública, amenazas que hoy persisten. La asfixia económica se ha convertido en una peligro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app