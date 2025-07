El motor económico germano se resiste a dejar de ser analógico

Hace apenas tres años, solo el 32% de las empresas alemanas admitía tener problemas para hacer frente a los retos de la digitalización. La última encuesta realizada por la asociación de la industria Bitkom señala ahora que el 53% reconoce serias dificultades para enfrentar ... ese reto, cinco puntos porcentuales más que en el año anterior. El 82% de las empresas deducen que la crisis actual de la economía alemana es básicamente una crisis de digitalización vacilante. Y el 73% asume que la economía alemana ha perdido cuota de mercado debido a una digitalización demasiado lenta. Otro 78% teme que Alemania decaiga definitivamente debido a esta causa. Si bien el país es líder en el desarrollo de tecnologías digitales de vanguardia, como semiconductores y nodos de borde, según el informe sobre digitalización de la Comisión Europea del mes de junio, también es cierto que el Estado miembro más grande de la UE aún necesita mejorar los servicios públicos digitales, las competencias digitales y la cobertura de las redes de alta velocidad. El motor económico europeo se resiste a dejar de ser analógico y las consecuencias pueden lastrar al conjunto de la UE.

Las causas de este retraso son múltiples y discurren en la frontera entre la economía y la sociología. Los alemanes, fieles al dinero en efectivo, vienen prefiriendo insistentemente este medio de pago y son reacios a la tarjeta o las aplicaciones. En los viajes en tren es todavía relativamente frecuente perder la cobertura y circulan populares chistes, como el de un pasajero que dice «me sé un chiste muy bueno sobre digitalización, pero si lo mandara por móvil, seguro que se pierde la señal en el túnel».

Hay datos, sin embargo, que acreditan la seriedad del problema, como el hecho de que solo el 24,5% de los hogares están conectados a la red de fibra óptica. «Para que la digitalización alcance su máximo potencial, debe llegar a todos: desde las pequeñas y medianas empresas hasta las grandes corporaciones, desde la administración hasta las escuelas y universidades, desde la Generación Alfa hasta los baby boomers», dice Uwe Peter, Director Ejecutivo de Cisco Alemania, cuya 'Brújula Digital' es uno de los más certeros monitores de este desarrollo. Peter evita dramatismos, pero reconoce que, aunque se han producido avances, queda mucho por hacer. «El progreso es visible, pero Alemania no alcanza su potencial. El 41% cree que la digitalización ha mejorado en comparación con el periodo anterior al coronavirus. El 39% no ve cambios y el 11% ve un deterioro. La alta proporción de quienes no perciben cambios deja claro que un gran porcentaje no se está beneficiando de las nuevas ofertas digitales», traduce los resultados de su último estudio.

El estereotipo de una Alemania analógica es desmentido por algunos hechos, como que la expansión de la banda ancha está progresando. La disponibilidad de internet de gigabit ha aumentado del 43% de 2019 al 75% de 2024, la proporción de alemanes que utilizan la banca en línea aumentó del 52% al 84% durante el mismo periodo y el número de personas que trabajan desde casa se ha duplicado. «Todavía veo muchas obras digitales en construcción: la fortaleza económica y el poder innovador de Alemania se basan cada vez más en procesos respaldados por las TI, pero eso conlleva riesgos. La cantidad de daños causados por ciberataques se ha más que duplicado, pasando de 103.000 millones de euros a 267 000», explica Peter, que añade que «los puestos de TI vacantes han aumentado de 124.000 a 149.000».

Los principales obstáculos con los que se enfrenta el proceso, insalvables para muchas pequeñas y medianas empresas, son la falta de una estrategia digital integral, la división de responsabilidades entre el gobierno federal, los estados y los municipios, la inversión insuficiente en infraestructura y la endémica escasez de profesionales cualificados en TI, además de las restricciones legales y de privacidad, muy estrictas. Los requisitos de protección de datos ocupan el primer lugar en las barreras de inversión en el 88% de las respuestas.

El presidente de Bitkom, Ralf Wintergerst, argumenta así que «debe aflojar el corsé regulatorio, que es demasiado apretado, y garantizar que las inversiones necesarias realmente fluyan». Casi un tercio de las empresas, el 29%, ha anunciado un aumento de las inversiones digitales en el último año, el 10% quiere invertir «significativamente más» y el 19% «bastante más», pero todavía resta un 42% que gastará lo mismo que el año anterior, un 18% «bastante menos» y el 7%, incluso, «significativamente menos». El segundo obstáculo es la falta de trabajadores cualificados (74%), seguido de la «falta de tiempo» (60%) y la «falta de recursos financieros» (55%).

Poder novedoso

El nuevo gobierno, liderado por Friedrich Merz, cuenta por primera vez con un Ministerio de Digitalización. El ministro Karsten Wildberger, ex director ejecutivo de Ceconomy apodado 'Elon Musk alemán', ha anunciado una «nueva cultura de viabilidad digital» y ha señalado que «la digitalización y la modernización de la administración son ahora una prioridad absoluta».

Wildberger cuenta con un poder novedoso: puede vetar el gasto de cualquier departamento federal cuando decidan realizar «gastos significativos en informática». Entre sus primeras medidas previstas figuran un DNI digital, una plataforma del tipo 'ventanilla única' para crear empresas en 24 horas y ventajas fiscales a la digitalización. El intercambio de datos entre notarías, haciendas y oficinas de actividades económicas se automatizará por completo durante esta legislatura.