JP Morgan alerta sobre la incertidumbre por la «corrupción» en el PSOE, no descarta elecciones y señala «más estable» a una coalición de PP y Vox

No es nada habitual que un gran banco de inversión se pronuncie en público sobre la situación política española. Es lo que ha hecho ahora JP Morgan, la mayor entidad de Estados Unidos y el mayor banco de occidente, que en un informe señala que ... ha aumentado «la incertidumbre política» por la investigación de corrupción en el PSOE y el Gobierno tras las revelaciones sobre José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

La entidad financiera va mucho más allá al destacar que «la probabilidad de elecciones anticipadas ha aumentado, aunque aún no es nuestro escenario base», y apunta a que estos comicios podrían permitir a PP y Vox formar un gobierno «más estable».

«La investigación por presunta corrupción dentro del Partido Socialista (PSOE) se está intensificando, lo que aumenta la posibilidad de un final anticipado y elecciones extraordinarias, aunque el presidente Pedro Sánchez, quien no está directamente implicado, insiste en permanecer en el cargo hasta 2027. Aunque un desenlace anticipado seguido de elecciones no es nuestro escenario base, no lo descartamos», destaca JP Morgan.

La entidad indica que las encuestas apuntan a una mayoría del PP, que podría gobernar con Vox, «dado que los últimos acontecimientos podrían inclinar a los votantes hacia la derecha. Una coalición PP-Vox podría ser más estable, pero un sistema político inherentemente fragmentado dificulta estimar el tamaño de cualquier mayoría, y tendrían que gestionar diferencias de políticas existentes». «Desde una perspectiva macroeconómica, las implicaciones parecen limitadas, ya que la economía española ha soportado el ruido político durante un tiempo y ya anticipamos cierta desaceleración desde niveles fuertes», añade el banco.

Así las cosas, las investigaciones de corrupción sobre «el círculo cercano de Sánchez» centran buena parte del informe de JP Morgan. «Los desarrollos recientes aumentan la presión sobre el presidente», destaca la entidad financiera, que añade: «Aunque Cerdán ha dimitido, los intentos de Sánchez de gestionar la crisis dentro del PSOE parecen haber sido insuficientes. Las peticiones de elecciones anticipadas han aumentado, según informes, no solo dentro de la oposición sino también en el propio PSOE, incluso a costa de su dirección nacional».

JP Morgan pone el acento en que sus socios de coalición, en referencia a Sumar, ERC, etc., «han amenazado con retirar su apoyo para distanciarse del PSOE». En ese escenario, «podría plantearse que unas elecciones anticipadas conduzcan a un gobierno más estable, lo que mejoraría el sentimiento y reduciría la incertidumbre, incluso en materia fiscal».