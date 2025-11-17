Montero se da tres meses para plantear un modelo de financiación que reconocerá las singularidades de las CC.AA.

El Gobierno planteará en un periodo de unos tres meses, «en torno al mes de enero o febrero del año que viene», una propuesta de modelo de financiación autonómica que «reconocerá las singularidades y particularidades de algunos territorios», en línea con lo que PSC y ... ERC acordaron en su día para rubricar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y el Gobierno acabó avalando, y con el objetivo de que antes de que acabe la legislatura esté aprobado, según ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

(((Habrá ampliación)))

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión