Montero se da tres meses para plantear un modelo de financiación que reconocerá las singularidades de las CC.AA.

Cataluña admite que la propuesta de Hacienda «suena bien», mientras que las CC.AA. del PP acusan a la vicepresidenta de expulsarlas del diseño del sistema

La vicepresidenta junto al secretario de Estado de Hacienda y el ministro de Política Territorial
Bruno Pérez

El Gobierno planteará en un periodo de unos tres meses, «en torno al mes de enero o febrero del año que viene», una propuesta de modelo de financiación autonómica que «reconocerá las singularidades y particularidades de algunos territorios», en línea con lo que PSC y ... ERC acordaron en su día para rubricar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y el Gobierno acabó avalando, y con el objetivo de que antes de que acabe la legislatura esté aprobado, según ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

ABC Premium
