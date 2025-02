Montero rearma la vanguardia de la lucha contra el fraude fiscal y cambia al jefe de la Inspección de Hacienda

Cambio de guardia en la primera línea de la lucha contra el fraude. El Ministerio de Hacienda dio cuenta este lunes a través del BOE de una decena de relevos, que afectan tanto a la estructura regional como a la misma sala de mandos ... de la Agencia Tributaria, incluyendo al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, al que le corresponde la coordinación y planificación de las investigaciones para luchar contra el fraude fiscal.

La salida tras más de cinco años y medio del que ha sido responsable del Departamento de Inspección desde la reestructuración interna de la cúpula de la Agencia Tributaria que trajo el éxito de la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, Javier Hurtado, designado en aquel momento por el entonces recién nombrado director general de la Agencia y ahora secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha resultado en la promoción al puesto del hasta ahora responsable de la Delegación de Grandes Contribuyentes, Manuel Trillo.

Noticia Relacionada Hacienda sopesa rastrear todos los pagos con tarjetas en busca de fraudes fiscales Bruno Pérez Desvela a Bruselas su plan para obligar a bancos, medios de pago y entidades de dinero electrónico a dar información masiva de los movimientos de usuarios

Fuentes tanto de la Agencia Tributaria como del mundo de la empresa califican a Trillo como un «perfil duro», «un halcón», recalca una de las fuentes consultadas, si bien destacan también su gran nivel profesional.

El nombramiento de Trillo como nuevo director del Departamento de Inspección ha provocado un efecto dominó que ha afectado a varios puestos. Su vacante como responsable de la Delegación de Grandes Contribuyentes, el órgano de élite que se encarga de la comprobación y en su caso investigación de los contribuyentes cuyo volumen de operaciones haya superado los 200 millones de euros durante más de dos años consecutivos, será cubierta por Carlos Cervantes, un histórico de la Agencia Tributaria, que fue director del Departamento de Inspección entre los años 2004 y 2010 y al que le correspondió lidiar entre otras cuestiones con la célebre y controvertida 'lista Falciani', el documento filtrado en el año 2008 por un antiguo trabajador de la entidad HSBC con la identidad de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en la entidad, residentes en 203 países, entre los que se incluía España.

Tras varios años apartado de la primera línea, la directora general de la Agencia, Soledad Fernández Doctor, ha decidido recuperarle para uno de los principales puestos de gestión de la Agencia Tributaria, que además tiene encomendada la misión de engrasar la relación cooperativa con las grandes multinacionales del país, a través del Foro de Grandes Contribuyentes.

Fuentes del foro consultadas ayer por ABC mostraban su deseo de que la llegada de Cervantes, que sustituye al nuevo director del Departamento de Inspección, sirva para dar un impulso a un foro que se ha quedado un poco a medio camino de los objetivos que se habían planteado. Hay que recordar que fue con Carlos Cervantes al frente del Departamento de Inspección cuando echó a andar el Foro allá por el año 2019.

Círculo de confianza

Al margen de estos dos nombramientos, se han introducido cambios también en el Departamento de Aduanas, en la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria -que encara un agrio enfrentamiento con la principal asociación profesional de inspectores de Hacienda del Estado a cuenta de la reforma de las oposiciones y las nuevas convocatorias, que abren la puerta a la incorporación de interinos para cubrir las vacantes de inspectores de Hacienda que puedan resultar de las convocatorias; y en cinco delegaciones territoriales, cuyos máximos responsables han sido renovados: Aragón, Islas Baleares, Navarra, Cantabria y Galicia.

Fuentes oficiales de la Agencia Tributaria daban normalidad este lunes a este movimiento, que calificaban de una renovación parcial de las que se realizan periódicamente en la Agencia y que, en el caso de la actual dirección, no se hizo en el momento de la llegada de la nueva directora general, sino ahora. De hecho, aseguran que muchos de los cambios se han producido por la necesidad de cubrir las vacantes que se han ido generando.

Fuentes no oficiales de la Agencia confirman que desde hace varias semanas se especulaba con estos cambios y con los mismos nombres que ayer salieron finalmente a la luz. Fuentes internas no oficiales de la Agencia señalan que se trata en todos los casos de personas de la total confianza de la directora general, Soledad Fernández Doctor, que desde su nombramiento no había tenido la oportunidad de conformar su equipo de trabajo por la singularidad de la situación política.

El que fuera presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, señala entre los principales retos que tendrá que afrontar el nuevo responsable de Inspección la redistribución de los recursos disponibles. «Tenemos una distribución de recursos entre las diferentes delegaciones territoriales que no se corresponde con la demografía empresarial y que condiciona los planes de inspección, lo que tal vez exigiría dar una dimensión más nacional a los planes para aprovechar los recursos de una forma más eficaz»,