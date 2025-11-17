Suscribete a
Montero plantea que la financiación autonómica penalice a las CC.AA. que bajen impuestos

Valora algún dispositivo para «desincentivar» las rebajas de impuestos de los gobiernos autonómicos al mismo tiempo que promete más corresponsabilidad fiscal

Hacienda se da tres meses para plantear un nuevo modelo de financiación que reconocerá singularidades a algunas autonomías

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Bruno Pérez

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está por la labor de que el próximo sistema de financiación autonómica penalice a las comunidades autónomas cuyos gobiernos hayan optado por bajar impuestos. Su argumento es el siguiente: «La relación entre el Estado ... y las comunidades autónomas no puede basarse en que es gratis pedir y es reprochable no dar. Si uno necesita más tiene que estar dispuesto a apoyar al que toma medidas para que tenga más», ha dicho este lunes Montero, que consideró una anomalía que haya comunidades autónomas con más recursos que decidan bajar impuestos arrastrando, supuestamente, a otras que no los tienen a hacerlo también para no perder competitividad y recordó que si el Gobierno hubiera deflactado el IRPF como exige el PP e hicieron algunas comunidades autónomas el dinero que estarían recibiendo estas de las entregas a cuenta sería menor.

