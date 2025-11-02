Suscribete a
El momento de la inversión activa en crédito global

En el volátil entorno de mercado actual, la inversión activa en crédito global presenta una oportunidad excelente a los inversores que buscan diversificación y rentabilidades atractivas. Adam Whiteley, director de crédito global en Insight Investment, explica por qué la gestión activa de deuda corporativa global es particularmente relevante ahora mismo

En una presentación reciente, Adam Whiteley comenzó planteando dos preguntas:

1. ¿Cuál es la rentabilidad anual a largo plazo del índice FTSE 100? (respuesta: un 6%)

2. ¿Cuál fue la rentabilidad anualizada del crédito con grado de inversión denominado en libras durante el mandato de ... Liz Truss como primera ministra del Reino Unido? (respuesta: un -26%)

