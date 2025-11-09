El momento de avanzar con ambición hacia la autonomía industrial

El desarrollo y el futuro de España depende de la reindustrialización y del fortalecimiento del peso de la industria en la economía. En un contexto de incertidumbre globalizada, la industria es más que un motor económico, es también un pilar de resiliencia y autonomía. ... El escenario internacional exige un compromiso firme con la competitividad y la sostenibilidad, tal como apuntan Mario Draghi y Enrico Letta en sus informes.

«En España hemos asumido esta tarea como una prioridad nacional. Queremos mirar a la industria con ambición», resaltan fuentes del Ministerio de Industria y Turismo. Destacan también las grandes inversiones destinadas con los Fondos Europeos (especialmente a partir de la pandemia) al desarrollo industrial, que han permitido a las empresas avanzar en digitalización, adaptarse a los desafíos del cambio climático, apostar por la innovación y formar talento. «Este esfuerzo sostenido está transformando nuestro tejido industrial en uno más competitivo y preparado para liderar los desafíos globales», matizan.

Aseguran que la apuesta por la industria es firme y ya está dando resultados tangibles que se están materializando, como las nuevas gigafactorías que se van a construir en Sagunto (VW), o Zaragoza (Stellantis). Además, «las políticas públicas que llevamos a cabo hacen posible que los proyectos que ya están en España se consoliden y sigan creciendo», resaltan fuentes del ministerio. Como ejemplo destacan Enso, con más plantas, en la provincia de Valladolid, y la mejora de proyectos en Cantabria. Cemex, con modernización de sus plantas en Tarragona y Alicante. O Benteler, con nuevos desarrollos en sus instalaciones en Palencia y Burgos para la producción de baterías.

Eduardo Sánchez Campos, socio responsable de Industrial Products de Deloitte, recuerda que la industria española afronta un escenario global complejo, marcado por tensiones geopolíticas y una creciente competencia internacional. «Nuestro gran desafío es reforzar la competitividad sin perder la apuesta por la sostenibilidad. Europa está impulsando una autonomía industrial más fuerte, pero seguimos lastrados por altos costes energéticos, baja productividad y un tejido empresarial demasiado fragmentado», resalta Sánchez. Habla también del déficit de talento STEM y la necesidad de acelerar la digitalización y la inversión en I+D. «En definitiva, necesitamos una industria más eficiente, innovadora y con mayor escala para competir globalmente», añade.

No obstante, cree que España tiene ante sí una gran oportunidad si sabe subirse al tren del nuevo proyecto industrial europeo. «La apuesta por una industria verde, digital y competitiva abre un marco inédito de transformación, apoyado por fondos e incentivos europeos», puntualiza. El acceso a un mercado único de 450 millones de consumidores y a acuerdos internacionales como Mercosur puede impulsar nuestras exportaciones. Además, la digitalización, la automatización y la transición energética ofrecen palancas clave para mejorar la productividad y reducir costes. No tiene dudas de que «es el momento de posicionar a España como un actor relevante dentro del nuevo mapa industrial europeo».

Fortaleza

Por su parte, Sergio Domínguez Cabrerizo, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM, tiene claro que la fortaleza principal de la industria española reside en sus profesionales: «La formación en ingeniería en España está globalmente reconocida como de máxima calidad, lo que supone que disponemos de talento con los conocimientos y la capacidad para diseñar, implantar, operar y gestionar cualquier proyecto industrial aportando la innovación y la disrupción tecnológica necesaria para liderar prácticamente cualquier sector, como históricamente hemos demostrado cuando las condiciones han sido favorables».

Doctor ingeniero industrial, Domínguez señala la existencia de muchos campos donde las tecnologías emergentes están creando grandes oportunidades. Si bien últimamente los data centers están captando mucha atención, «otros campos más tradicionales, ya presentes en nuestro tejido industrial como puede ser la automoción, serán nicho de desarrollo y crecimiento industrial si somos capaces de incorporar a nuestro conocimiento tecnologías como la inteligencia artificial, que estarán cada vez más presentes en los sistemas de ayuda a la conducción», resalta. Y en el horizonte están tecnologías que «cambiarán nuestra forma de diseñar, producir y operar como la computación cuántica; su incorporación a cualquier industria supondrá la creación de oportunidades de implantación y liderazgo». Y para estar en la vanguardia se debe trabajar en la «retención de talento que se incorpora al mercado laboral». Igualmente, existen profesionales formados en España liderando todo tipo de esfuerzos industriales y de innovación prácticamente en cualquier campo y país del mundo. «Reincorporar su talento, experiencia y conocimiento es clave para avanzar hacia una industria de vanguardia», matiza.

Decisiones valientes

El director de la ETSII considera que España se encuentra en «un momento en el que es necesario tomar decisiones valientes y legislar para favorecer el crecimiento industrial». El país se encuentra en un punto muy alejado del objetivo común europeo de alcanzar un 20% de aportación industrial al PIB. «Simplificar y favorecer la creación de nueva industria, dimensionar la generación energética, mejorar el almacenamiento y operar correctamente la red eléctrica en un contexto de creciente demanda y descarbonización es igualmente clave», apunta. Y cree que todo ello se debería sustanciar en un pacto de Estado por la Industria, que garantice la estabilidad necesaria para llevar a cabo un proyecto de largo plazo independiente de la alternancia política, y que «se encuentre apoyado por un plan decidido de inversiones, acompañado por la finalización y aprobación de una nueva Ley de Industria que cuente con el necesario consenso entre todos los actores implicados».

Desde Deloitte también señalan que la descarbonización debe combinar ambición con realismo. «El nuevo Clean Industrial Deal europeo es un paso clave para alinear inversión pública y privada, energía limpia asequible y una regulación más ágil», apunta Eduardo Sánchez Campos. Aun así, persisten retos como la dependencia de minerales críticos o la madurez de ciertas tecnologías. «España debe electrificar procesos donde sea eficiente, apostar por la economía circular y asegurar que los beneficios de la transición superen los costes. Solo así lograremos una industria más sostenible y competitiva a largo plazo», adelanta.

Y sobre el futuro en esta materia Sergio Domínguez Cabrerizo apunta a varios factores. Uno de ellos es cómo se va a configurar la producción de energía para atender a las necesidades globales e individuales. «La IA, los data centers, son intensivos en electricidad, tanto que su creciente implantación puede ser uno de los factores principales a tener en cuenta en el dimensionamiento de la producción», resaltan. También está la posibilidad de disponer de medios propios de generación que «será determinante en este sentido, como el uso de SMR's para atender las necesidades propias, algo sobre lo que ya se está trabajando en otros países», añade. Además, la mejora de las capacidades de nuestra red de distribución, cercana ya a la saturación en algunas regiones, «también determinará el ritmo de la descarbonización».

Industria química

Cada sector juega sus bazas de futuro bajo distintas circunstancias. Eduardo Sánchez Campos recuerda que algunos parten con los deberes bastante hechos. «El sector de automoción es un claro referente: nuestras plantas están entre las más eficientes y productivas de Europa, lo que ha convertido a España en un hub estratégico para grandes fabricantes globales. También destacan el sector químico, muy atractivo para la inversión extranjera, y el de bienes de equipo eléctricos y electrónicos, con empresas que compiten de tú a tú con líderes europeos. Además, sectores como el ferroviario, el papel o el plástico demuestran la capacidad de la industria española para innovar y mantener una fuerte vocación exportadora».

La industria química es clave, ya que juega un papel determinante en la transición hacia la neutralidad climática, por el efecto tractor sobre otros sectores una vez que el 98% de las actividades productivas dependen de la química en algún punto de su cadena de valor. Una transición que «no solo reducir las propias emisiones, sino también ofrecer soluciones innovadoras y productos bajos en carbono que permitan a sectores como la automoción, construcción, alimentación o energía avanzar en sus propios objetivos de descarbonización», cuenta Cristina González, directora de Estrategia, Advocavy y Competitividad de Feique, la patronal del sector. Recuerda que para lograr que la transición hacia la neutralidad climática sea tanto sostenible como competitiva, «deben darse las condiciones marco adecuadas y debemos apostar por la colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor (proveedores, fabricantes, distribuidores y consumidores)». Unas colaboraciones que contribuyen a estimular un mercado demandante de productos circulares y bajos en carbono y generan un efecto contagio animando a más empresas a adoptar este tipo de soluciones.

La industria química es un sector muy diversificado, que abarca desde la química básica a la farmacéutica, pasando por numerosas actividades económicas como pueden ser la química orgánica, las materias primas plásticas o los detergentes. «Es importante adoptar un enfoque progresivo y realista, que apueste por todas y cada una de las soluciones disponibles que permitan reducir las emisiones, evaluando en cada caso cual es la solución más idónea», indica Cristina González. Y entre las soluciones tecnológicas existentes para alcanzar la neutralidad climática, desde el sector químico se han identificado las siguientes: eficiencia energética, electrificación, hidrogeno renovable, vapor y calor a partir de fuentes alternativas, captura y almacenamiento de CO2, y fuentes alternativas de carbono (biomasa, residuos plásticos y CO₂ como materia prima). «Ninguna de estas soluciones (y otras que pudieran desarrollarse en un futuro), por sí sola, puede garantizar la descarbonización total del sector, motivo por el que hay que apostar por la combinación de estas soluciones tecnológicas y respetar el principio de neutralidad tecnológica», recuerda la directora de Estrategia, Advocavy y Competitividad.

Desde Feique recuerdan que son varias los temas que preocupan al sector químico y que limitan su crecimiento. La más crítica, «el elevado coste energético, que penaliza especialmente a la química básica, frente a otros competidores». Algo que genera una pérdida de atractivo para la inversión y amenaza la continuidad de capacidades productivas esenciales. Otro punto es el de la necesidad de reforzar los instrumentos de apoyo a la inversión que permitan acometer con éxito la descarbonización de la industria química, para lo cual estiman que harán falta cerca de 65.000 millones de euros hasta 2050, lo que equivale a una inversión anual aproximada de 2.600 millones de euros.

Digitalización

La digitalización es una oportunidad de modernización para el sector químico ya que les permite ser más eficientes, más competitivos y también más sostenibles y resilientes. «La adopción de tecnologías o habilitadores digitales como inteligencia artificial, big data, gemelos digitales y blockchain, aplicadas en distintas áreas de la industria, están permitiendo optimizar procesos y recursos pero también nos está permitiendo impulsar la transparencia y el cumplimiento normativo», explica González.

Eduardo Sánchez Campos habla de la necesidad de ser conscientes de que la innovación y la digitalización son fundamentales para el logro de la productividad y competitividad industrial de las compañías. «Sin una mejora significativa en estos dos ámbitos no podremos competir globalmente», añade. Sergio Domínguez Cabrerizo, por su parte, habla de un futuro más digitalizado que ya está a la vuelta de la esquina, con la incorporación de la IA generativa a los procesos industriales que «está contribuyendo a la optimización de cada aspecto de diseño y operación industrial, mejorando las condiciones en las que la industria desarrolla su actividad». Igualmente, como cada revolución industrial que ha precedido a esta, redundará en una mejora significativa de las condiciones laborales y del bienestar global, apoyándose en una evolución y redefinición de los puestos de trabajo. Habla de estudios que estiman que en cinco años el 70% de los trabajos ofertados no están definidos actualmente, «prueba de una evolución tecnológica a un ritmo acelerado. La computación cuántica será el siguiente estadio de esta evolución, y veremos dónde nos lleva, es difícil prever ahora su impacto».

A la hora de hablar de innovación y fortalecimiento de la industria se debe hacer también referencia a los clústeres. «Estas agrupaciones representan una auténtica red de colaboración entre empresas, centros de conocimiento y otras entidades, y están desempeñando un papel decisivo en la transformación de nuestro modelo productivo», resaltan fuentes del ministerio de Industria. España cuenta con más de 120 clústeres registrados en el programa de AEIs (Asociaciones Empresariales Innovadoras). «Estos clústeres son auténticos ecosistemas de innovación que abarcan todos los sectores y están presentes en todas las comunidades autónomas, demostrando que la cooperación es una vía esencial para avanzar en competitividad y sostenibilidad», añaden.

Son recetas y actuaciones necesarias para apuntalar e impulsar una industria estratégica y clave también para el mercado de trabajo. En los últimos seis años, desde 2019 hasta el segundo trimestre de 2024, se han creado más de 100.000 empleos industriales, alcanzando un total de más de 2,4 millones de empleos en este sector según los datos más recientes. El contexto actual de cambio abre un momento decisivo para reforzar aún más este impacto en la economía y el empleo.