El momento de avanzar con ambición hacia la autonomía industrial

Los pasos hacia un tejido productivo más eficiente y con mayor escala siguen encontrando frenos como los altos costes energéticos y la baja inversión en I+D

El engranaje de las fábricas 4.0 se atasca en la falta de talento

La descarbonización del sector es un complejo reto, en especial para los sectores más electrointensivos, como el del acero
Belén Rodrigo

El desarrollo y el futuro de España depende de la reindustrialización y del fortalecimiento del peso de la industria en la economía. En un contexto de incertidumbre globalizada, la industria es más que un motor económico, es también un pilar de resiliencia y autonomía. ... El escenario internacional exige un compromiso firme con la competitividad y la sostenibilidad, tal como apuntan Mario Draghi y Enrico Letta en sus informes.

