La moda nupcial más internacional se cita en España con la mayor feria de su historia

España y Estados Unidos son las mayores potencias de moda nupcial y tienen como capitales a Barcelona y Nueva York, donde se celebran respectivamente las ferias mundiales del sector. La irrupción de los aranceles y su posible impacto en los vestidos de novia y de celebración eleva la expectación de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) que se celebrará del 23 al 27 de abril en el recinto ferial de Montjuïc de Fira de Barcelona. Máxime por las numerosas firmas estadounidenses participantes, como Justin Alexander o Demetrios, entre otras, así como los compradores procedentes de ese país americano entre los 23.000 asistentes que prevé la organización.

En cualquier caso, con aranceles o sin ellos, la presente edición del salón BBFW es la mayor de toda su historia, tanto por las 450 firmas participantes procedentes de 32 países, lo que ha obligado a ampliar la superficie expositora, como por los 44 diseñadores más influyentes de trajes de novia, alta costura para ropa de noche o celebraciones (alfombras rojas) que mostrarán sus creaciones en la pasarela junto a jóvenes propuestas nacionales y atelieres independientes. Una internacionalización que refuerza la posición de Barcelona como el epicentro del negocio para los profesionales del sector.

La directora del salón, Albasarí Caro, reconocía este miércoles «que el momento es de mucha incertidumbre por los aranceles que, de haberlos, seguramente impactarán en las operaciones y también en el futuro precio final del vestido de novia, pero también supone una oportunidad de diversificación para los expositores y visitantes que asistan a nuestro salón, dado que este año es el más internacional». El 82% de las marcas participantes son extranjeras, de 30 países además de España y EEUU, mientras que los 23.000 visitantes registrados proceden de más de 70 países, según ha destacado Caro, entre los que destacan los principales compradores de Corea del Sur, Japón, Australia, China y Oriente Medio, además de Estados Unidos.

A los habituales palacios 1 y 2 y la plaza del Universo de Montjuïc se añade el palacio 8

Redefiniendo la elegancia

En BBFW participarán diseñadores premium como Isabel Sanchís (España), Georges Hobeika (Líbano) y Antonio Riva (Italia), Viktor & Rolf (Países Bajos), la británica Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Elie Saab, Stéphane Rolland, Ines Di Santo, Georges Hobeika, Tony Ward, Jenny Packham, y Reem Acra. En materia de sofisticación y glamour figuran diseñadores icónicos como Temperley London (Reino Unido) y Zuhair Murad (Líbano), conocidos por sus creaciones para las alfombras rojas.

Brigitte Stepputtis, de Vivienne Westwood, conversa con Albasarí Caro por videoconferencia Debut Las novias rebeldes de Vivienne Westwood Uno de los momentos más esperados de BBFW 2025 será el debut en la pasarela de Vivienne Westwood, firma británica legendaria que presentará su propuesta nupcial para 2026 en la gala de la Bridal Night que se celebrará en la Universitat de Barcelona el 24 de abril. Será el primer desfile mundial que la firma, considerada como la principal responsable de la estética asociada con el punk y el new wave, dedicará exclusivamente a su línea de moda nupcial. Brigitte Stepputtis, directora de diseño, alta costura y novias de Vivienne Westwood, avanzó por videoconferencia este miércoles que la colección formada por 30 diseños que presentará en el claustro de la Universidad de Barcelona será «rebelde y romántica», inspirado en el patio de naranjos del claustrodel histórico edificio, joya de la arquitectura catalana del siglo XIX, el desfile será una oportunidad para 330 estudiantes de diseño para conocer de primera mano los entresijos de la colección.

Entre los desfiles más esperados destacan, además de la valenciana Isabel Sanchis, los de Yolancris, The Atelier by Jimmy Choo de Malasia, Wang Feng Couture, que trae desde Shanghai su visión ecléctica y vanguardista de la moda, o la francesa Cymbelineç. Como novedad, la prestigiosa firma canadiense de alta costura Ines Di Santo formará parte del programa de desfiles, sumándose a Sophie et Voilà, Joli Poli, Serina, Katy Corso, Yuliia Lobachóva Couture, Woná Concept & Eva Lendel y Agnieszka Swiatly, entre muchas otras.

Como novedad, la pasarela de BBFW ocupará el palacio 8 del recinto ferial de Montjuïc creando un área con más espacio y un diseño rompedor, inspirado en el cielo y el mar Mediterráneo, donde estarán ubicados también el backstage, el village y la sala dedicada a los diseñadores y sus invitados. Y los palacios 1, 2 y la plaza del Universo acogerán la exposición comercial.