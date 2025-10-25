Suscribete a
Casi la mitad del empleo público creado con Pedro Sánchez es temporal

El número de trabajadores en la Administración crece en 414.000 desde 2018, de los que 177.000 son eventuales

Xavier Vilaltella y José María Camarero

La Administración Pública sigue siendo la gran generadora de puestos de trabajo precarios con mucha más temporalidad de la que tienen las empresas privadas. Y así se ha cronificado desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno hace siete años. Desde mediados ... de 2018, el 43% del empleo que ha creado el sector público en España es de carácter temporal. En este periodo el número de ocupados temporales ha crecido en 177.000 frente a los 414.900 trabajos netos creados en el conjunto de las administraciones públicas, según se desprende de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE.

