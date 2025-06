Los minoritarios de Red Eléctrica exigen transparencia a Beatriz Corredor en la gestión del apagón

Los accionistas minoritarios de Redeia quieren tener voz en la próxima Junta General de Accionistas que se celebra el próximo lunes, 30 de junio. Su máxima exigencia es pedir mayor transparencia a la gerencia de la compañía sobre cómo están afrontando la gestión del ... apagón. Por el momento no se plantean pedir la dimisión de Beatriz Corredor, aunque estiman que eso lo tendría que hacer ella por voluntad propia.

Para ir calentando el ambiente, este jueves diversos accionistas minoritarios han mantenido un encuentro con la prensa donde han pedido aclarar las contradicciones que se están produciendo entre los distintos informes que están surgiendo; sobre todo, entre el documento del Gobierno y la propia Red Eléctrica, teniendo en cuenta que el Ejecutivo —a través de la SEPI— tiene el 20% de las acciones de la compañía.

Los portavoces han sido Florian Beckermann, 'executive officer' de Austrian Shareholder Association (IVA) y miembro de Better Finance; Kristjan Verbic, presidente de la asociación eslovena VZMD y miembro de Better Finance; Mark Northway, representante de ShareSoc (Reino Unido) y miembro de Better Finance; y Antonio Selas, representante de Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas).

Por lo que respecta a la cotización de Redeia, la matriz de Red Eléctrica, su acción cerró este jueves en los 18,5 euros por acción. Desde el día del apagón la compañía ha caído un 3,3% en el Ibex 35. Un descenso que quizá no refleje la grave crisis corporativa que ha vivido la empresa en las últimas semanas.

Los minoritarios exigen una mayor transparencia en lo relativo al apagón porque las decisiones que se toman influyen a la hora de invertir. Estas organizaciones, en muchos casos, se encargan de administrar el capital de accionistas minoritarios. Por eso requieren tener mayor información en todo el proceso.

Sobre el futuro de Beatriz Corredor, estiman que su función no es pedir su cese. Además, confiesan que con la estructura de capital, donde el Gobierno tiene el 20%, sería muy complejo. Pero sí entienden que, debido a todo lo que ha pasado, la presidenta no ejecutiva debería dimitir.

Otro punto crítico para los accionistas minoritarios es que la resolución sobre responsabilidades se llevará por la vía legal, y eso puede salpicar a la compañía y sus intereses, por eso asumen que la transparencia debería ser máxima para poder tomar decisiones.

Por todo esto, los minoritarios creen que la Junta de Accionistas será el momento indicado para exponer su postura. Además, en el encuentro con la prensa han denunciado que algunos consejeros independientes de la compañía, en concreto dos, no han tenido un comportamiento acorde a su cargo; sobre todo, de independencia.