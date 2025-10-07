Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Un millón y medio de personas no acude cada día a su puesto de trabajo

El absentismo laboral alcanza un impacto de 45.000 millones de euros al año, según Civismo, más de lo que el Estado destina a universidades

Un millón y medio de personas no acude cada día a su puesto de trabajo
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ausencia al puesto de trabajo va extendiéndose en el día a día de cada vez más empresas que ven cómo una parte de sus empleados no acude a trabajar. En concreto, cada día una media de 1,5 millones de personas no acude a ... su puesto de trabajo, de las cuales 1,2 millones se encuentran de baja médica. El resultado es la pérdida de un 7% de las horas pactadas en el mercado laboral, «situándose en cifras sin precedentes», tal y como denuncia la Fundación Civismo en un nuevo informe laboral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app