Unas mil personas se quedan varadas en Calatayud por una incidencia en un tren de Ouigo

Unos mil pasajeros de un tren de Ouigo que viajaban de Madrid a Barcelona se han quedado varados este lunes durante varias horas en la ciudad zaragoza de Calatayud después de que el convoy que los transportaba sufriera una «incidencia técnica». La ... avería ha provocado también la cancelación de otras dos circulaciones que cubrían la misma ruta en ambos sentidos.

El tren ha sufrido una primera incidencia nada más partir de la estación madrileña de Atocha a las 10.22 de la mañana, lo que ha provocado la detención del medio, según han informado fuentes de Adif y Ouigo. El convoy ha podido reanudar la marcha, si bien ha vuelto a sufrir una avería en torno a las 13.00 horas entre las localidades de Ricla y Calatayud (ambas en la provincia de Zaragoza) que ha obligado a la detención definitiva del medio.

Los pasajeros han podido bajar en la estación de Calatayud, donde han permanecido a la espera de otro tren de la misma compañía que los 'rescatase' y les permitiese continuar viaje hacia Barcelona. El convoy ha llegado en torno a las cinco de la tarde, una vez que el medio averiado había sido retirado de la vía, y los usuarios han retomado la marcha tras una pausa de unas cuatro horas.

Por su parte, Ouigo se ha puesto en contacto con los usuarios afectados por las cancelaciones -dos trenes que cubrían la ruta, uno en cada sentido- a través del medio empleado para adquirir los billetes para informarlos sobre las opciones de reembolso.

Algunos de los viajeros han compartido su situación a través de las redes sociales, donde se han quejado de la incidencia y la demora a la hora de reemprender el viaje, así como de la falta de información. «Impresionante el trato… Con problemas saliendo de Madrid y llegamos a Calatayud, me dicen que no pueden dar mensajes por megafonía porque son pregrabados. ¡Son más de las 16.30 y sin noticias de nada!», ha escrito una usuaria en X.

«Seguimos en Calatayud, son las 17.09 y ya llevamos más de 4 horas de retraso y lo que nos queda», señalaba otro viajero poco antes de que llegara el segundo tren para trasladarlos a Barcelona.