Unas mil personas se quedan varadas en Calatayud por una incidencia en un tren de Ouigo

El convoy ha sufrido una avería nada más salir de la estación de Puerta de Atocha y otra en la provincia de Zaragoza

Un tren de Ouigo y otro de Renfe en la estación de Puerta de Atocha, en Madrid
Un tren de Ouigo y otro de Renfe en la estación de Puerta de Atocha, en Madrid ABC
Unos mil pasajeros de un tren de Ouigo que viajaban de Madrid a Barcelona se han quedado varados este lunes durante varias horas en la ciudad zaragoza de Calatayud después de que el convoy que los transportaba sufriera una «incidencia técnica». La ... avería ha provocado también la cancelación de otras dos circulaciones que cubrían la misma ruta en ambos sentidos.

