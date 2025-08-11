Suscribete a
La Federación destituye a Montse Tomé y elige a Sonia Bermúdez como seleccionadora
Última hora
Muere un joven de 22 años en Jaén y una mujer de 61 años en Cádiz por la ola de calor

Mercedes pide revisar la prohibición de motores de combustión en la UE para 2035

El canciller alemán, Friedrich Merz, también se ha mostrado contrario a la intención de la Comisión Europea

La Comisión Europea abre un diálogo para revisar el futuro de los motores de explosión

El canciller alemán, Friedrich Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Berlín

Alemania está volviendo la vista hacia los motores de combustión. El CEO de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, criticó ayer abiertamente el plan de la UE para prohibir los vehículos que emiten CO2 a partir de 2035. «Necesitamos un chequeo de realidad. De lo contrario, ... nos dirigimos a toda velocidad contra una pared», declaró en una entrevista con Handelsblatt, en la que advirtió que el sector automovilístico europeo podría «colapsar» si la medida sigue adelante.

Descarga la app