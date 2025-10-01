Más de 80 medios españoles reclaman 550 millones de euros a Meta ante la Justicia

Vista del comienzo este miércoles en Madrid del juicio por la demanda presentada por la Asociación de Medios de Información (AMI) (i), contra Meta.

Un tribunal de Madrid ha abierto este miércoles un juicio en el que más de 80 medios españoles reclaman a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, una indemnización de más de 550 millones de euros por los daños causados por su modelo publicitario.

Fue la Asociación de Medios de Información (AMI), la que demandó en diciembre de 2023 a Meta Irlanda. Es allí donde el gigante tecnológico norteamericano tiene su sede europea. En este proceso, la asociación le reclama 551 millones de euros (646 millones de dólares) por competencia desleal en la venta de publicidad digital.

Entre los 83 medios de comunicación representados por la AMI figuran El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.

«Este no es un pleito que afecte solamente a los medios de AMI, afecta a los medios de todo el mundo», ha defendido en declaraciones a la prensa recogidas por AFP Irene Lanzaco, directora general de AMI. Lo ha hecho antes de entrar al tribunal mercantil de Madrid donde se celebrará el juicio hasta el jueves. «Lo que está en juego es la supervivencia de los medios de información, que está amenazada por el comportamiento predatorio de una plataforma como Meta que actúa sin respeto a nuestro marco legislativo», ha añadido.

AMI acusa a Meta de haber incumplido entre mayo de 2018 y julio de 2023 la normativa europea de protección de datos, al usar los datos de los internautas sin su consentimiento con el fin de elaborar perfiles publicitarios individualizados. «Lo que ha hecho Meta es realizar un perfilado masivo del comportamiento de todos los internautas y a partir de ese perfilado masivo, sin haber informado y obtenido el consentimiento de los ciudadanos, habría estado vendiendo publicidad segmentada y generando un lucro enorme», ha explicado Lanzaco.

Por su parte, Meta ha considerado en una nota enviada a AFP que se trata de una «demanda infundada» que «ignora intencionadamente la evolución de la industria publicitaria en los últimos años». «Meta cumple con todas las leyes aplicables y ha proporcionado opciones claras, información transparente y ha dado a los usuarios una amplia gama de herramientas para controlar su experiencia en nuestros servicios».

En la audiencia de este miércoles, directivos de Meta en España han intentado mostrar que para la publicidad los datos de los usuarios son menos importantes que los algoritmos que usa para lograr que los anuncios sean relevantes para cada internauta, y que para desarrollar esas herramientas ha hecho grandes inversiones.

«Nosotros hemos invertido muchísimo para que la publicidad llegue mejor al consumidor, a diferencia de los medios tradicionales», ha indicado ante el tribunal Beltrán Seoane, encargado de la relación con las agencias de publicidad en Facebook España.

«Las herramientas» desarrolladas por Meta «son igual de importantes o más que el dato per se», ha abundado David Sáez, otro directivo de Facebook en el país, quien ha añadido que los algoritmos permiten anunciar a «un cliente que invierte un euro al año y eso no lo tienen los medios» tradicionales.

Este jueves se escucharán los informes periciales y las conclusiones de las partes, y el juicio debe quedar visto para sentencia. Además de la de la AMI, el pasado noviembre las radios y televisiones españolas presentaron otra demanda contra Meta por los mismos motivos, reclamando 160 millones de euros por daños y perjuicios.

Más allá de España, en Francia, unos 200 grupos de medios franceses, incluidos los principales canales de televisión y periódicos, presentaron una demanda similar contra Meta en abril pasado.

Ese mismo mes, la Comisión Europea le impuso a Meta una multa de 200 millones de euros por infringir las normas sobre uso de datos personales de sus usuarios, lo que fue recurrido por el gigante tecnológico.