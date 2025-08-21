Suscribete a
Masorange explota los nuevos negocios en un año clave para el futuro de la empresa

Los accionistas de la compañía decidirán entre una salida a Bolsa o un control total por parte de Orange

El negocio de la energía empieza a tener muchas novias debido a su gran desempeño

Meinrad Spenger, CEO de Masorange
Meinrad Spenger, CEO de Masorange ABC

Daniel Caballero y Raúl Masa

En un entorno enormemente competitivo, las empresas de telecomunicaciones también buscan diversificar sus ingresos con lo que se llaman nuevos negocios, que son nichos de mercado que poco o nada tienen que ver con su actividad principal pero que cada vez es más común ... que se ofrezcan. Este es el caso de Masorange, la teleco líder en clientes con más de 30 millones, que se ha lanzado a explotar nuevos negocios como la energía, los seguros, la seguridad… y todo ello a pocos meses de reordenar su accionariado en un año clave.

0
