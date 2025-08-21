Masorange explota los nuevos negocios en un año clave para el futuro de la empresa

En un entorno enormemente competitivo, las empresas de telecomunicaciones también buscan diversificar sus ingresos con lo que se llaman nuevos negocios, que son nichos de mercado que poco o nada tienen que ver con su actividad principal pero que cada vez es más común ... que se ofrezcan. Este es el caso de Masorange, la teleco líder en clientes con más de 30 millones, que se ha lanzado a explotar nuevos negocios como la energía, los seguros, la seguridad… y todo ello a pocos meses de reordenar su accionariado en un año clave.

La energía se ha convertido en una de las prioridades. Y su desempeño no ha pasado desapercibido. De hecho, en los últimos meses han surgido rumores de mercado que sitúan esta línea de negocio en el punto de mira de otras compañías eléctricas para potenciales movimientos corporativos. Pero, de momento, son solo especulaciones. Fuentes del operador de telefonía sostienen que este segmento todavía les debe aportar muchos rendimientos.

El idilio de Masorange con la energía se empezó a gestar antes de la fusión entre Orange y MásMóvil. El germen de todo estuvo en Pepeenergy, una apuesta que llegó bajo el paraguas de Pepephone, la marca más gamberra de la compañía y con la que siempre han experimentado diversas líneas de negocio desde que la adquirieron. Posteriormente, y cuando la apuesta por el sector energético estaba lanzada, llegó la adquisición de Lucera, una startup que ya destacaba en el ámbito eléctrico.

Finalmente, y tras la integración de ambas compañías, la apuesta multimarca se llevó al límite. En estos momentos tienen una amplia variedad de marcas con diferentes planteamientos comerciales: EnergyGo (Yoigo); MásMóvil Energía; Jazztel Luz y Gas; Orange Energía; entre otras. Algunas están centradas en soluciones renovables, otras en comercialización, también tienen un foco de recomendación de soluciones energéticas… el objetivo es poder cubrir cualquier necesidad del cliente.

Por ahora los resultados avalan esta estrategia. Según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a cierre de 2024, el grupo Masorange tuvo uno de los crecimientos más importantes, y ya supera los 220.000 abonados. En ese rango de crecimiento solo están Octopus Energy, cuyo impacto el último año ha sido el más grande; y Repsol, la petrolera que se ha empeñado en ser un gigante eléctrico.

La otra gran pata de los nuevos negocios para Masorange son los seguros. Hasta hace pocos meses, tenía acuerdos diseminados entre varias marcas para ofrecer pólizas desde hogar hasta salud, pero aquello se acabó. Ahora la teleco dirigida por Meinrad Spenger acaba de firmar un macroacuerdo para vender en exclusiva los seguros de Zurich, con la que ya trabajaba en Jazztel.

Y aunque se venderán todo tipo de pólizas (hogar, viajes, salud, automóvil y vida…), Masorange cree que la fuerza principal estará en los seguros para dispositivos. Estiman alcanzar en total más de 7,5 millones de pólizas entre todos los clientes de Masorange, con un objetivo de ventas acumuladas de más de 1.500 millones en diez años, que es la duración inicial del pacto.

Aunque energía y seguros son las dos patas principales, Masorange también está presente en otros sectores como el de la seguridad en el hogar. En este sentido, la teleco ofrece servicios de videovigilancia y alarmas a través de Orange, Yoigo, MásMóvil y Euskaltel. A ello se unen también otras filiales de nueva creación con las que cuenta el grupo para crecer en ciberseguridad, publicidad y gestión del riesgo crediticio, como publicó Economía Digital. La pata, así, de servicios financieros también se espera que crezca bastante con soluciones de financiación flexibles para los clientes al adquirir dispositivos.

Más allá de ello, Masorange también hace fuerza ahora en la parte de los contratos públicos, un terreno que tradicionalmente solía estar copado por Telefónica. Aunque en este caso incluye servicios de telecomunicaciones, también abarca tareas de ciberseguridad: hace cuestión de un mes Orange logró «los dos lotes principales del mayor contrato público en España de servicios de telecomunicaciones y ciberseguridad» de la Administración del Estado, por 186 millones de euros.

Futuro inmediato

Todos estos movimientos van enfocados a incrementar al máximo los ingresos y la rentabilidad del grupo, el cual todavía tiene por materializar algunas de las sinergias de la integración de los grupos Orange y MásMóvil. Y siempre teniendo presente que los dueños de la compañía es muy probable que cambien a corto-medio plazo. Cuando se creó Masorange, los accionistas acordaron un periodo de dos años por el cual nadie podía vender su participación.

En marzo de 2026 termina el plazo y hay dos opciones sobre la mesa que ya se están empezando a sopesar, como publicó ABC: una salida a Bolsa o que Orange se quede con todo. Los accionistas de la antigua MásMóvil, principalmente los fondos KKR, Providence y Cinven, estarían dispuestos a vender toda o parte de su participación.

Con todo, ninguna de las dos opciones está decidida y se espera que pueda haber más movimientos en la última parte del año de cara a preparar lo que ocurrirá en 2026. Por lo pronto, el grupo continúa con la ambición de sacarle jugo a esa potencia de fuego de más de 30 millones de clientes, explotando también los nuevos negocios, donde los márgenes son mayores.