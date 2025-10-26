Las direcciones de Seguridad, de Comunicación y de Asuntos Jurídicos del antaño selectivo Ibex 35 van estos días como pollo sin cabeza desde las oficinas económicas y comerciales de Estados Unidos hasta los prestigiosos bufetes del 'magic circle', pasando por las portadas de la ... prensa norteamericana que escudriñan cada mañana, para comprobar que la Administración Trump está decidida a acabar con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro y sus terminales delegadas. Un apellido, dos para ser exacta, aparece como una constante en todas las conversaciones que se desarrollan al más alto nivel: Rodríguez Zapatero.

La tupida red de negocios establecida desde Caracas, con el Grupo de Puebla a la cabeza, a China, capital Huawei, han espoleado a un tejido corporativo que sabe que el poder de EE.UU. es tan absoluto en materia de influencia multilateral que todo el negocio internacional podría colapsar a poco que la presión diplomática empiece a subir y afloren conexiones incómodas que hasta ahora han permanecido bajo el radar.

La sombra de Rodríguez Zapatero se ha ido alargando entre el Ibex y grandes empresas públicas en los últimos años mediante un doble vector: relaciones directas y colocación de peones para crear un efecto multiplicador. José (Pepiño) Blanco, José Montilla, Miguel Sebastián, Maurici Lucena, Trinidad Jiménez o Javier de Paz son solo algunos ejemplos de este funcionamiento ahora en estrecha observación.

El problema es que desde EE.UU. le han tomado la matrícula a España y han dado un golpe en la mesa recordando que tan nocivos son los regímenes de Maduro o Xi Jinping como quienes les blanquean en Europa, directa o indirectamente. Y, claro, ha empezado el crujir de dientes.

Esta semana tenía lugar un movimiento de gran calado y que no puede interpretarse sin las claves anteriores, aunque no únicamente: la salida de Javier de Paz del consejo de Telefónica tras casi veinte años de sonada permanencia. De Paz, orgulloso devoto del zapaterismo, abandonaba precipitadamente el órgano de gobierno de la operadora, sin esperar siquiera al final de mandato e insistiendo en que a cambio ganaba posiciones directivas en la compañía.

El caso es que De Paz pierde el consejo y gana responsabilidades sobre infraestructuras (pues... Telefónica apenas mantiene el cable submarino entre sus activos en propiedad tras vender su catálogo de torres) y sobre activos inmobiliarios, que para eso fue el responsable de buscarle piso a Rodríguez Zapatero cuando vino a Madrid desde León. Muy lógico. El trueque, además, permitiría mantener los ingresos, que no están los tiempos como para ir perdiendo canonjías, y serviría para justificar que se sanea el consejo ante EE.UU. al tiempo que se le mantiene en la rebotica para que no digan los muy zapateristas.

Y digo zapateristas, que no sanchistas, porque seguro que a algunos no les ha hecho ni pizca de gracia encontrarse con la última apuesta de la Movistar Plus+ que también preside el propio De Paz dedicándole todo un documental a los expresidentes –incluidos Aznar, Rajoy y González, amén de Zapatero–, mientras el documental del presidente, Pedro Sánchez, 'Moncloa, cuatro estaciones', duerme el invierno de los justos acumulando polvo en un cajón. ¡Qué poca consideración por parte de las plataformas para quien manda y cuánta cortesía para quienes mandaron! habrá pensado alguno. Es lo que tienen los que han satisfecho su sed, que dan la espalda al pozo. ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Qué decir de los Miguel Sebastián, que se pasean por Indra como Pedro por su casa, o de Pepiño y Montilla, afincados en Enagás. Pues tres cuartas partes de lo mismo. El nivel de 'DefenseCondition' ('DefCon') es de grado 1, máxima alerta y amenaza. Cada uno hace lo que puede para salvar los muebles de la que se avecina, porque claro tampoco es cuestión ahora de que parezca que estaban en manos de quienes estaban.

Pero Donald Trump aprieta y puede llegar a ahogar con su temida SEC, el regulador americano que tiene en vigilancia a Telefónica desde hace un año por Venezuela, y a través de sus pares en Europa, muy especialmente en Alemania e Italia, donde los intereses comerciales y políticos no pueden permitirse un desalineamiento con Estados Unidos.

El reciente premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el nuevo embajador de USA que viene a España, Benjamín León Jr., o el presidente de Exteriores del Senado norteamericano, Jim Risch, tampoco ayudan. Han puesto a España en el disparadero y las empresas con intereses fuera de nuestras fronteras tienen escaso margen de movimiento. León Jr. ruge al Gobierno de España adviertiendo de que piensa revertir el «grave error» de Sánchez en materia de defensa, y Risch directamente lo acusa de «beneficiar a Hamás».

Los primeros ejecutivos de las grandes compañías siguen recibiendo las 'últimas llamadas' para ponerse firmes, algunos intentan camuflar al elefante zapateril en mitad de la habitación, y lo que es más importante, son las cinco hasta con el recién estrenado nuevo horario y Sánchez no tiene quién le emita su serie documental a mayor gloria de los Alconaba, que por cierto buscan socio chino para volver al ataque sobre Joseph Oughourlian y Prisa. Y 'TelePedro', todavía, sin socio financiador.