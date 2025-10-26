Suscribete a
Zapatero S.A. pone en 'DefCon 1' al Ibex

Alerta roja en las compañías que se mueven entre la maraña de intereses venezolanos y chinos construida por el expresidente y sus estrechos colaboradores. La amenaza de Trump es muy seria y cada cual a su manera trata de alejarse de un testigo negativo para el negocio. ¡Que pregunten en Telefónica o en Enagás!

Marc Murtra saca del consejo a Javier de Paz, hombre de Zapatero en Telefónica

Trump, a ABC: «Maduro ya sabe que no debe ir jodiendo con Estados Unidos»

Llegada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la sede de Ferraz, a reconocer la derrota socialista en las elecciones de 2011, acompañado del hoy ya exconsejero de Telefónica Javier de Paz
María Jesús Pérez

Las direcciones de Seguridad, de Comunicación y de Asuntos Jurídicos del antaño selectivo Ibex 35 van estos días como pollo sin cabeza desde las oficinas económicas y comerciales de Estados Unidos hasta los prestigiosos bufetes del 'magic circle', pasando por las portadas de la ... prensa norteamericana que escudriñan cada mañana, para comprobar que la Administración Trump está decidida a acabar con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro y sus terminales delegadas. Un apellido, dos para ser exacta, aparece como una constante en todas las conversaciones que se desarrollan al más alto nivel: Rodríguez Zapatero.

