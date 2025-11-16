Suscribete a
con permiso

¿Y si RTVE es el nuevo CIS?

El desprestigio de Tezanos, las injerencias públicas y publicadas de Calviño sobre el INE y la imposibilidad del Gobierno para pisar la calle sin ser increpado convierten a RTVE en la piedra de toque de Sánchez para su reingeniería social de España y para esparcir doctrina a empresas e instituciones asaltadas

Nadia Calviño, sobre sus 2.000 días en el Gobierno: «Me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO»

Robles premia a Erdogan con un contrato a dedo de 3.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las instalaciones de Radio 3 durante su entrevista en en el programa «Generación Ya»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las instalaciones de Radio 3 durante su entrevista en en el programa «Generación Ya» EFE
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

El Partido Nazi eligió a la juventud alemana como un público determinante para sus mensajes de agitación y propaganda. A partir de 1920, el ideario hacía hincapié en que el partido era un movimiento de jóvenes, dinámico, fuerte, progresista y, sobre todo, esperanzado. El nazismo logró convencer a millones de jóvenes alemanes ... con acciones y proclamas que muchos entonces y hoy considerarían estrambóticas. Todo esfuerzo era poco. En enero de 1933, las Juventudes Hitlerianas contaban con 50.000 miembros, y al finalizar el año esta cifra rondaba los dos millones.

