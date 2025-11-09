Suscribete a
La pasión turca de La Moncloa con Air Europa

El influyente asesor económico de Sánchez, Manuel de la Rocha, pilota el aterrizaje de Turkish Airlines en las tripas de Air Europa en una delicada pirueta con la que creen ganan todos: el Gobierno turco pone un pie en América Latina, los Hidalgo llenan la hucha, la SEPI recupera lo prestado –o eso dicen– y, lo que es más importante, se asegura el control de una compañía con peligrosos cabos sueltos que conviene tener a salvo para no electrocutarse ahora que diluvia sobre el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última visita a Nueva York, escudado por Manuel de la Rocha, jefe de la oficina económica (a su derecha)
María Jesús Pérez

Los derviches giróvagos deleitan cada día con su hipnotizante ceremonia de baile místico a miles de turistas que se dan cita en Estambul. Provistos de enormes faldas blancas, los 'mevleví', acompañados por flautas, laúdes y tambores, alcanzan el éxtasis haciendo ver a su grabada ... audiencia que no están ante una danza religiosa sino frente a una exótica atracción turística. Los derviches («visitadores de puertas», del persa) giran y giran y nunca se marean porque logran inclinar la cabeza 25 grados alineando los tres canales del oído.

