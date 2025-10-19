Suscribete a
ABC Premium

con permiso

La opa del 'síndrome de Münchhausen'

Los efectos perversos de lo ocurrido entre el BBVA y el Sabadell no han hecho más que empezar a asomar. Una suerte de Stanlingrado para Torres y de victoria quizás pírrica para Oliu tras tanta lucha, que se estudiará en las escuelas de negocios como un manual de un sinsentido colectivo

Diecisiete meses de la opa de BBVA sobre el Sabadell con la política como protagonista

Una opa que deja en entredicho al BBVA

Carlos Torres, presidente de BBVA (izq.), charlando amistosamente con su homólogo en Banco Sabadell, Josep Oliu
Carlos Torres, presidente de BBVA (izq.), charlando amistosamente con su homólogo en Banco Sabadell, Josep Oliu JAIME GARCÍA
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En febrero de 2011 se lanzaba el Consejo Empresarial de la Competitividad. La CEC, como se la conocía familiarmente, nacía con el noble propósito declarado de impulsar la recuperación económica y fortalecer la confianza internacional en España. Un propósito ulterior, menos reconocido, animaba a ... la organización: la unión hace la fuerza y dirige la opinión pública donde más convenga, que el que paga (y se anuncia) manda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app