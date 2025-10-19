En febrero de 2011 se lanzaba el Consejo Empresarial de la Competitividad. La CEC, como se la conocía familiarmente, nacía con el noble propósito declarado de impulsar la recuperación económica y fortalecer la confianza internacional en España. Un propósito ulterior, menos reconocido, animaba a ... la organización: la unión hace la fuerza y dirige la opinión pública donde más convenga, que el que paga (y se anuncia) manda.

Unos años después la CEC agonizaba acusada de Gobierno en la sombra y dividida por egos e intereses imposibles de conciliar bajo un mismo acrónimo. «Quien quiera dirigir un país que se presente a las elecciones y las gane», se le escuchó decir a Mariano Rajoy, entonces presidente del Ejecutivo, harto de disputar la cuota de poder con quienes consideraba jugaban a gobernar desde plantas nobles y no arriesgaban más que el dinero de sus accionistas.

Hoy, la CEC no está muerta. Está mal enterrada. Lo sucedido en el último año y medio con la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell demuestra muchas cosas; también un delirio colectivo hasta el punto de hacer creer a la opinión pública y publicada que Carlos Torres, presidente del banco de origen vasco, tenía ganada la partida a Josep Oliu, presidente del catalán. Hasta diría que el propio Torres llegó a creérselo a fuerza de 'racarraca'.

Ahí llegamos a un punto crítico que sin duda será analizado por expertos sociólogos, comunicólogos y algún que otro psiquiatra. Cuando se confunde el plano real, el del negocio, con el plano de la comunicación se produce un efecto adverso severo en las organizaciones que encaja con el 'síndrome de Münchhausen' corporativo basado en múltiples padecimientos a consecuencia de crear dolencias para asumir el papel de enfermo.

Resumiendo, cuando el negocio o la idea en cuestión están gripados y desde el posicionamiento público se encharca el terreno de análisis con recursos ingentes destacando la excelente marcha de las cosas, el resultado es un trastorno ficticio en el que se ahoga la verdad y todos se autoconvencen de lo contrario a lo que saben.

El presidente del BBVA sabía desde el principio que una operación como esa planteada de esa forma no sale nunca. Tras encharcar la partitura con himnos de guerra acabó como el noble inglés que da nombre al mencionado trastorno, dando por bueno lo que era malo. Lean si no los titulares que el propio Torres y su CEO, el turco Onur Genç, dejaron días antes de la resolución.

Ahí queda para el recuerdo la llamada Oficina para la integración. Desintegrada, como su titular, Jordi García Bosch. He ahí un atenuante del paisaje para después de una guerra: efectivamente llegaron a creerse que habría una integración que solo existía en sus comunicados de prensa y 'statements', apenas una carta a los Reyes Magos visto lo visto.

Una da por hecho que no tenían tiempo de leerse lo más granado en literatura de Comunicación corporativa para toma de decisiones, pero habría bastado con aplicarse la frase de Rafael Guerra «Guerrita»: «Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible».

Ahora quedan sobre la mesa días, semanas, meses de devastadores efectos de una opa que nunca pasó de la categoría de espejismo (25,4% de aceptación), daños que sin duda llegarán con movimientos en diferido para vencedores y vencidos, que ahora el independentismo correrá a cobrarse su alícuota parte del dolor causado al BBVA, y el PNV ya ha salido a apiadarse paternalmente del caído, que es la forma de decirle a Torres que vuelva al redil y que ellos se ocupan, que vea cómo tienen contra las cuerdas a todo un Gobierno de España por unos pocos escaños.

Lo propio estará haciendo ya Josep Sánchez Llibre, que son décadas de veteranía en el arte de comerse una y contar diez, y el sinuoso ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordando a todos que él metió el palo más grueso en la rueda de la opa.

En el aire de Las Tablas quedan también preguntas como ¿por qué Torres no siguió adelante hasta completar el mínimo del 30% en el mercado? O, ¿de verdad no tenían los informes objetivos de los grandes fondos sobre el estado real de las adhesiones? Quizás haya sido el Consejo del banco, el mismo tras el que Torres y Genç aseguran que se mantiene su permanencia, el que haya apretado el botón rojo y haya puesto fin al frenesí grupal? Quién sabe.

Respecto a lo segundo, pues ya se sabe que la información es poder y aquí parece que el banco vallesano la tenía mejor. En la cena del Premio Planeta, miércoles noche, el CEO del Sabadell, César González-Bueno, era el centro de los comentarios por su cara relajada y su sonrisa de 'partido ganado', mientras en Madrid seguían calculadora en mano en la sede del banco azul.

Así, confundiendo comunicación con negocio, velocidad con tocino, unos creyeron que ganaban mientras otros todavía no se creen haber ganado. A la falta de respaldo institucional (Ministerio de Economía, CNMV y, por supuesto la distancia calculada de Bruselas) y un 'timing' kafkiano se ha unido que el BBVA solo ha sido capaz de apostar por un despliegue de asesores externos que contribuyó al fatídico síndrome de 'potaje mental'. ¿Quién diseñó las sorpresivas apariciones radiofónicas de Torres? ¿A quién se le ocurrió el vídeo del presidente felicitando a los equipos tras conocerse el fracaso? ¿Y la rueda de prensa del viernes haciendo chascarrillos sobre las hipotéticas destituciones?

Ahora ya nos podríamos imaginar al exministro socialista José (Pepiño) Blanco, fundador de la consultora Acento, corre que te corre por pasar un nuevo plan de acción postopa para seguir facturando y tener algo en lo que entretenerse ahora que no quiere ni acercarse a Rodríguez Zapatero, testigo negativo de tiempos de ensoñaciones, marcado por Donald Trump por sus conexiones con Nicolás Maduro. Total, para la foto de ZP ya está Movistar Plus+ y esa profética «Última llamada» para más de uno.