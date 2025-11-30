Suscribete a
ABC Premium

con permiso

Feijóo se acerca a los empresarios catalanes y da oxígeno a los oportunistas del sanchismo

El PP busca apoyos desesperados para una moción de censura instrumental y abre huecos a los políticos camuflados de directivos que tras hacer carrera con Sánchez buscan perpetuarse aunque cambie el Gobierno

Pedro Sánchez se reserva el control total de las empresas estratégicas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre EFE
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Josep Sánchez Llibre es el nuevo es el nuevo Francisco Cambó y Batlle (político, empresario y abogado español, de ideología conservadora y catalanista; Vergés, 1876-Buenos Aires, 1947) para el Partido Popular. El líder de Fomento del Trabajo, antaño orillado por el terrible caso Pallerols ... y la financiación de UDC, es ahora la cuña con la que Alberto Núñez Feijóo trata de convencer a Junts y a ERC para que apoyen una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez, medida que vendría a frenar la fuga de votos hacia posiciones más beligerantes como la de Vox.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app