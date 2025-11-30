Josep Sánchez Llibre es el nuevo es el nuevo Francisco Cambó y Batlle (político, empresario y abogado español, de ideología conservadora y catalanista; Vergés, 1876-Buenos Aires, 1947) para el Partido Popular. El líder de Fomento del Trabajo, antaño orillado por el terrible caso Pallerols ... y la financiación de UDC, es ahora la cuña con la que Alberto Núñez Feijóo trata de convencer a Junts y a ERC para que apoyen una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez, medida que vendría a frenar la fuga de votos hacia posiciones más beligerantes como la de Vox.

Por los adentros, en la planta noble de la sede de Génova se quejan amargamente del silencio de los empresarios ante el alud de corrupción que sacude al Gobierno, 'quejío' amargo que no se reconoce en público para no enemistarse con un colectivo influyente que tampoco termina de ver en los populares una alternativa bien estructurada.

El mundo de la empresa, de natural compuesto por lobos solitarios que prefieren la discreción y el anonimato, sería un elemento estratégico determinante para el PP; por eso se ha puesto en marcha una iniciativa que suscita tantas adhesiones como críticas internas. Dado por perdido para la causa al PNV, con aspectos de animadversión personal entre Núñez Feijóo y Aitor Esteban, las miradas se han situado ahora sobre el área de influencia catalana, en los votos de Junts y ERC.

Feijóo se ha acercado a Sánchez Llibre para que le allane el terreno de un puñado de escaños que le permitiría sacar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa y pagarle con la misma moneda de respuesta ante la corrupción. Además, pondría sordina a la reacción interna y externa que en los últimos días se ha extendido por las arterias del partido cuestionando la oportunidad de convocar una manifestación como toda respuesta ante el encarcelamiento de José Luis Ábalos y Koldo García y la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El acercamiento a Sánchez Llibre, cocinado por polémicos asesores externos con intereses controvertidos en el PP y en Fomento del Trabajo, ha generado de inmediato un efecto perverso en el ecosistema corporativo, donde los populares nunca han sabido desenvolverse con soltura. El gesto comprensible de Feijóo ante la situación de estancamiento institucional ha dado oxígeno a una constelación de políticos disfrazados de hombres y mujeres de empresa que creen tener ahora calle para correr y alguna oportunidad de continuar con sus sueldos millonarios si el PP gana las elecciones.

Algunos de ellos criados a los pechos del ahora presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de ERC, este cuerpo de ejecutivos ha intentado en los últimos tiempos presentarse en sociedad como profesionales independientes a los que de manera casual la política se les ha cruzado en el camino.

La oleada de invasión de compañías privadas por parte de Moncloa ha hecho muy difícil que cuajase esta peculiar narrativa de ocasión, pero esta vez consideran que la necesidad del PP puede ser su virtud para engancharse al tren de los populares y realizar una suerte de blanqueamiento de imagen siempre a medio camino entre Sánchez, Illa y Rodríguez Zapatero.

«Hay partido», es el grito de guerra de este colectivo empresarial agobiado por su afán de continuidad, dispuesto a representar las negaciones de Pedro tantas veces como haga falta en el Nuevo Testamento de Núñez Feijóo. A esta creencia en la «otra vida» corporativa contribuyen declaraciones como las recientes de Rajoy, quien aconsejaba a su sucesor en plena promoción editorial con un hermoso canto a la moderación.

Mientras esto sucede, la sala de máquinas de Moncloa y de la Generalitat no dan tregua para echarle el guante a cuantas más grandes compañías mejor. El jefe de la oficina económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, e Illa trabajan, cada uno por su lado, en completar su particular monopoly empresarial con los puestos en consejos de administración y patronatos relevantes que puedan quedar vacantes o den síntomas de debilidad.

Al final, uno y otro se han dado cuenta de que eso de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, brazo inversor del Gobierno-Estado) sirve de poco en su plan de colonizar el Ibex 35, más allá de darle acomodo al autor de la tesis 'fake' de Pedro Sánchez, Carlos Ocaña, y para tener un remitente físico al que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, dirija sus misivas de desahogo. Lo importante ha de hacerlo siempre el mismo.

Y en esas están. Pensando en quién estará subido a la silla cuando suba la marea y cale los pies a la gran mayoría. Ya saben, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros como la vaca que hay que ordeñar, y algunos como el caballo que tira del carro. Sánchez e Illa simplemente lo ven como el pájaro que ha de estar en mano mientras Feijóo lo corteja volando.