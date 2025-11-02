Suscribete a
China pide paso y Francia nos mete un gol en telecomunicaciones

El gigante asiático se prepara para acaparar la atención del mundo en los próximos meses con su ducha escocesa de frío-calor con Trump, mientras España ve cómo el Estado francés pasa a controlar el 100% del primer operador de nuestro país, Masorange, con una operación relámpago de 4.300 millones que coge a Telefónica haciendo tanteos al sector sobre su nuevo plan

Zapatero mantiene su complicidad con China y alaba en Madrid a Pekín como «superpotencia»

Zapatero S.A. pone en 'DefCon 1' al Ibex

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el de la República Popular China, Xi Jiping REUTERS
María Jesús Pérez

Solo permanece lo temporal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido poner su mandato en modo legado y apoyarse en la política exterior para ejecutar las medidas de gobierno por las que considera que será recordado y, probablemente, reelegido más allá de lo ... previsto. Los acuerdos de paz en Oriente Medio y la decisión de reacoplamiento aparente con China van más allá de planes sobre tierras raras, chips, fentanilo y ambiciones globales. Ni siquiera trata de seguridad nacional. Va de poder, de poder absoluto. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, son cuñas de la misma madera, que solo entienden las relaciones multilaterales desde la desconfianza y el aplastamiento del contrario. China nunca temió los aranceles, como EE.UU. jamás contempló aplicarlos.

