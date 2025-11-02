Solo permanece lo temporal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido poner su mandato en modo legado y apoyarse en la política exterior para ejecutar las medidas de gobierno por las que considera que será recordado y, probablemente, reelegido más allá de lo ... previsto. Los acuerdos de paz en Oriente Medio y la decisión de reacoplamiento aparente con China van más allá de planes sobre tierras raras, chips, fentanilo y ambiciones globales. Ni siquiera trata de seguridad nacional. Va de poder, de poder absoluto. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, son cuñas de la misma madera, que solo entienden las relaciones multilaterales desde la desconfianza y el aplastamiento del contrario. China nunca temió los aranceles, como EE.UU. jamás contempló aplicarlos.

Solo era cuestión de tiempo para ver la foto de los mandatarios de ambas superpotencias ejerciendo precisamente de eso. Para ver la imagen correctamente había que ponerse las gafas de lejos –al contrario que las Dior del presidente Pedro Sánchez–, porque todo está pensado en liderazgos a largo plazo. Y es solo el comienzo, el primer paso de una hoja de ruta calculada con la que China inundará el colectivo imaginario en los próximos meses para demostrar que el mundo está polarizado, partido en dos, y que donde hay patrón no manda marinero.

El mes de noviembre que acabamos de estrenar es el banderazo de salida de un auténtico alud de presencia pública de China en la agenda internacional, con acercamientos calculados para dar muestras de una capacidad de maniobra colosal, que luego cada contraparte utilizará a su conveniencia para el consumo doméstico y donde el Gobierno español tratará de zambullirse con esa normalidad zapateril que le hiela a una la sangre.

Veremos fotos de China, actos de China, discursos de China, promesas de China y todo aquello que pueda situar al gigante asiático como uno de los asientos del balancín que Trump y Xi han convertido el mundo. Después llegará el esperado acuerdo comercial entre ambas administraciones, aunque no antes de rimbombantes declaraciones y probables encontronazos dramatizados entre uno y otro. Esto sucede porque los dos ganan a través de la apertura y la innovación y no mediante la política arancelaria y la planificación centralizada.

La lección es que las economías, particulares y generales, ganan cuando se construye y no cuando se restringe, cuando se apuesta por sistemas abiertos capaces de atraer el talento y la innovación. El desacoplamiento en materia de autonomía estratégica es muy importante, porque garantiza la soberanía cultural y facilita la seguridad nacional.

Estados Unidos lo sabe. Como también sabe que una carrera por ser la economía más cerrada, más restrictiva y más centralizada supone darle demasiados metros de ventaja a China y hacer que se sienta como en casa. Xi Jinping y los suyos van a copar muchas portadas en los próximos meses y sería bueno que Europa viera en todo una prueba de dinamismo para encontrar su sitio defendiendo las alianzas libres, la competencia abierta y las libertades, por mucho que a algunos, como los amigos de Sánchez, les salga sarpullido.

Hablando de nuevas etapas y de amigos de Sánchez, pasado mañana es el 'Día D' de Marc Murtra presidente de Telefónica. El martes 4 toca el desembarco del anunciado plan estratégico. De enero a esta parte hemos escuchado de todo: que si compraban Vodafone España, que si se hacían con el control total de VMO2, que si se zampaban 1&1 y hasta que iban a por Digi. Eso y ampliaciones de capital de 10.000 millones, ERE's de 7.000 personas y así hasta llegar a la apoteosis del pasado viernes cuando se filtró un recorte del dividendo de hasta el 28% con efecto inmediato. Cabe pensar que todo son rumores maliciosos de mercado, sin fundamento, y que por eso la operadora los despacha con el habitual «no hacemos comentarios», porque de lo contrario ya habría intervenido la CNMV para pedir explicaciones ante potenciales intentos de condicionar el precio de la acción.

En mi opinión, una compañía que decide un recorte del dividendomanifiesta un problema. Luego se puede vestir de disciplina financiera de hierro, o de latón, de compromiso con el largo plazo, e incluso de faralaes. Pero tocar el cupón del accionista es abrir la caja de Pandora que lleva al triángulo perverso: disminución del 'cash flow', reducción del dividendo para hacer frente a las tensiones de caja y revisión a la baja del rating.

Estoy segura de que pasado mañana el nuevo equipo gestor de Telefónica presentará un exhaustivo plan estratégico, con operaciones corporativas detalladas, 'guidance' minucioso, compromisos de flujo de caja y, en fin, un propósito claro que espolee el interés de los inversores para disipar los comentarios dañinos de que el único plan que había era el del Gobierno de ocupar otra gran empresa para el amo Sánchez.

Me apuesto un teraflop a que pasado mañana se desvela un plan estratégico serio y riguroso, fruto de nueve meses de trabajo concienzudo, capaz de convencer a inversores y analistas de los cuatro costados del mundo del gran papel que está llamado a jugar España en la era digital. Mucho mejor así que pensar que todo consiste en liquidar Telefonica Tech, recortar el dividendo –¿en el primer año de Francisco Reynés al frente de Criteria Caixa y sus participadas, que ya saben que ostenta un 10% de la operadora?–, y anunciar miles de salidas de profesionales –con, digamos, La Moncloa de primer accionista, el vicepresidente Carlos Ocaña estrenando cargo, y la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz velando por los trabajadores y trabajadoras–.

No dirán que no soy optimista y bien pensada, pero así es como lo veo. Quizás necesite las gafas de contar trolas de Sánchez. De momento, lo que sí veo, claro meridiano, es que Francia nos ha metido un buen gol en el sector de las telecomunicaciones. Orange, controlado por el Estado galo, ha comprado la totalidad del primer operador de España: Masorange. Ahí es nada. Es lo que tiene pasar de las musas al teatro. Unos dicen y otros hacen, calladitos, como se cuajan estas cosas. Lo dicho, solo lo temporal permanece.