A cara de perro. Ya no queda otra, el tiempo se agota 'per se', y unos y otros gastan sus últimas balas en la recámara. Gobierno y Ferrovial, Ferrovial y Gobierno. Carta aquí, carta allá, y los accionistas, esos que dicen todos que protegen, ... en medio y sin decir esta boca es mía... hasta mañana, jueves. Eso sí, presionados a más no poder. Matonismo puro y duro. De hecho, el Gobierno volvía el lunes a la carga, tras casi un mes en la retaguardia –tirando de agenda eso sí, y de técnicos para destripar, para después abortar, toda la operación–, en la semana en la que se reúne la junta de accionistas clave que dará o no el visto bueno al cambio de sede de la constructora de la familia Del Pino. En una carta enviada y firmada por el secretario de Estado de Economía al CEO de Ferrovial –jugada maestra de la jefa, Nadia Calviño, que sabe que hace la trastada, y envía al mandado, que a ella le da la risa–, le insta a informar a sus accionistas de lo que el Gobierno quiere que le informe. Que no les mienta, porque la empresa puede cotizar en Estados Unidos sin salir de España, por lo que las razones esgrimidas para su marcha, dicen, son mentira. Mientras, Ferrovial, en otra carta de vuelta, afirma que no es así, porque hay asuntos técnicos que no están solventados y recuerda que ninguna empresa española cotiza en EE.UU.

Video. Gamarra: «No es de recibo que un Gobierno se dedique a acosar a nuestros empresarios» ATLAS Eso sí, su misiva inicial, dicen los chicos del Gobierno, no es una amenaza –que vamos, que no redoblarán todos sus esfuerzos fiscales si finalmente inicia el traslado (¡ja!)–, es solo para que el accionista vote bien. ¡Ah! pues entonces, ¿la CNMV para qué está exactamente? Porque es una injerencia clara en la gobernanza de una cotizada, ¿no? El caso es que desde el Ejecutivo se ataca como nunca se ha visto antes la reputación de una empresa cotizada y encima dicen que es para proteger al accionista. Mientras, esos mismos miembros de La Moncloa asaltan una compañía estratégica como Indra, donde al parecer la opinión del accionista no importa. Y, reitero, la CNMV y su presidente, en uno y otro caso, parece que ni están ni se les espera. ¿O sí? Noticia Relacionada Ferrovial ignora la carta del Gobierno: «Los puntos del día de la junta se quedan tal y como están» Antonio Ramírez Cerezo Alta tensión entre el Ejecutivo y la constructora a dos días de decidirse su traslado desde Madrid a Países Bajos Y en el mientras tanto, Sánchez y los suyos con un objetivo firme: alcanzar el 3% de accionistas que vote 'no', metiendo presión a todo aquel que se deje. De momento, contactando con actores que en todo esto parecen tener un papel secundario y resulta que están en primerísimo primer plano pero de 'fondo': el 'ídem' soberano noruego Norges, con un 1,5% del capital (por cierto, votó a favor de los nuevos independientes y del tercer representante de la SEPI en Indra para sacar adelante el nuevo proyecto, el de Sánchez, claro) que se sumaría al 4,5% del hermano díscolo de los Del Pino: Leopoldo... En el sueño de economía planificada del sanchismo la verdad es relativa y el empresario libre pero sólo para hacer lo que los sanchistas digan.

