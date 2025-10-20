Suscribete a
El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

Las marcas buscan su lugar en la era de la IA como prescriptora de consumo

Los grandes modelos de lenguaje ya son determinantes en las decisiones de compra, un cambio total en el que muchas se han convertido de repente en invisibles

La IA revoluciona la experiencia de compra

La IA interpreta lo que el usuario quiere decir, no solo lo que escribe, aportando recomendaciones
Iciar Miner

Desde hace menos de un año, la búsqueda digital se ha convertido en un diálogo fluido con la IA planteando consultas más largas, matizadas y conversacionales. Esta tendencia, explica Luis Martín, director de Soluciones de IA en LLYC, ya era visible antes incluso de que ... Google anunciara la integración del Modo IA, su nuevo modelo conversacional de búsqueda. «La gente empezó a utilizar la inteligencia artificial para buscar información mucho antes de que llegara este modelo, pero lo significativo es lo que todavía está por llegar», señala Martín.

