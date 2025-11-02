Suscribete a
ABC Premium

El mapa del mundo que muestra los años que se necesitan para comprar una casa en España y resto de países del mundo

BestBrokers ha elaborado una visualización que muestra que el problema de la vivienda no es solo de España, sino un desafío global

Funcas asegura que se necesitarían 200.000 viviendas al año para paliar la falta de oferta

El problema de la vivienda es global
El problema de la vivienda es global abc

A. C. J.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tener una casa propiaes un sueño no apto para todos. Comprar una vivienda se ha convertido en un sueño cada vez más lejano para muchas personas. Este problema no afecta solo a España, como demuestra la web BestBrokers, que ha elaborado un mapa ... mundial para calcular cuántos sueldos son necesarios para adquirir una casa de 100 metros cuadrados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app