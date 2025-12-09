Suscribete a
Madrid se consolida como locomotora empresarial: concentra el 31% de las grandes firmas

La política de bajos impuestos en la región se convierte en un imán para atraer sedes de las principales corporaciones y multinacionales, aunque Cataluña lidera el número total de negocios

Los menores sueldos han permitido a las pymes españolas compensar su pérdida de productividad frente a Europa y no perder competitividad

Sánchez ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a La Moncloa

Vista del skyline de Madrid
Vista del skyline de Madrid
La fiscalidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de las políticas del Gobierno central y del autonómico de Madrid. En el primer caso, por la espiral de impuestos, de cotizaciones y de tasas, agudizadas desde que Pedro Sánchez llegó a la ... Moncloa; en el segundo, por más de una treintena de rebajas impositivas en los últimos seis años, sustentadas por el IPRF y el Impuesto de Sucesiones. Esta última política ha permitido, por un lado, compensar los efectos de la inflación en el bolsillo, mermado por las más de 69 alzas impositivas desde 2018 y, por otro, convertirse en un imán para atraer grandes inversiones a la capital de España.

