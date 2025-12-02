Suscribete a
España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

Madrid y Barcelona, entre las ciudades de Europa con el alquiler más caro en relación al salario: superan ampliamente a París o Berlín

En ambas ciudades, un trabajador medio destina alrededor del 74% de su nómina a pagar la vivienda

Ferran Font, director de pisos.com, sobre qué pasará con el precio de la vivienda en España en 2026: «No hay signos de corrección mientras la oferta no crezca»

Un español necesita invertir 16 años de su salario para comprar una vivienda

Jordi Martínez

Jordi Martínez

Vivir de alquiler en Madrid o en Barcelona es prácticamente imposible con un único salario. En ambas ciudades, un trabajador medio destina alrededor del 74% de su nómina mensual solo a pagar la vivienda. Dicho de otro modo, de cada cuatro euros que entran ... en casa, tres se pierden al empezar el mes. Son cifras que colocan a las dos grandes capitales españolas al nivel de presión inmobiliaria de ciudades como Londres o Moscú.

