Madrid acoge los premios internacionales del lujo

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogió la primera edición de los International Luxury Awards – Diamonds of Excellence, unos galardones organizados por Luxury Spain con motivo de su 15º aniversario, que sitúan a España como referente internacional de excelencia, innovación y liderazgo empresarial.

La entrega de premios reunió a destacados líderes globales del mundo de los negocios, la diplomacia y la cultura. Entre ellos, Miguel Ángel Moratinos, Secretario General Adjunto de la ONU, fue reconocido por su labor al frente de iniciativas internacionales de paz; Khalaf Ahmad Al Habtoor, por proyectar el desarrollo económico y social de Emiratos Árabes Unidos a través de su grupo empresarial; y Sir Martin Sorrell, por su trayectoria pionera en marketing y publicidad global.

El sector tecnológico y sostenible también tuvo un lugar destacado. John Hoffman, CEO de GSMA, fue premiado por su visión innovadora en telecomunicaciones; y Marie-Claire Daveu, de Kering Group, recibió su Diamante por liderar la transformación del lujo hacia la sostenibilidad, recogido en su nombre por Emmanuelle Picard-Deyme.

Asimismo, la alta joyería, la moda y el lujo estuvieron representados por Caroline Scheufele, de Chopard, y Elie Saab Jr., quienes consolidan a sus maisons como referentes internacionales, mientras que la gala también homenajeó a visionarios de la hospitalidad como Sonu Shivdasani y Gabriel Escarrer, elevando los estándares de innovación y excelencia en el sector.

La velada fue presidida por S.A.R. la Princesa Béatrice d'Orléans, presidenta de Honor y fundadora de la Asociación Española del Lujo, junto a CristinaMartín Blasi, Presidenta Ejecutiva y Fundadora, concluyó con un cóctel exclusivo que permitió a los premiados, invitados y líderes del sector intercambiar experiencias y establecer nuevas sinergias internacionales, consolidando la cita como un referente de 'networking' de alto nivel.