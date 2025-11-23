Suscribete a
ABC Premium

guía gestora de fondos

Macrotendencias, los grandes movimientos transformadores marcan el rumbo

Más allá de la omnipresente eclosión de la IA, fenómenos sociales y tecnológicos como el envejecimiento, la ciberseguridad o la nueva era de la defensa serán elementos centrales en las carteras

La nueva era de la defensa agiganta los horizontes de la industria de los drones

Macrotendencias, los grandes movimientos transformadores marcan el rumbo
Alberto Velázquez

Alberto Velázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La era de la digitalización acelerada, el tsunami tecnológico (con la la revolución de los algoritmos como gran estandarte transformador) y el envejecimiento de la población ha propiciado que, aparte de la evidente apuesta por la sostenibilidad, los fondos de inversión se alineen con diversos ... sectores con proyección de futuro. Son las macrotendencias, los grandes fenómenos sociales y económicos que determinarán las decisiones de los gestores en los próximos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app