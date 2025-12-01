Suscribete a
Luis Planas, sobre la peste porcina: «Se negocia en tiempo real con todos los países para seguir exportando»

El ministro confirma que China seguirá comprando productos españoles, excepto de la provincia de Barcelona

Durante 12 meses España dejará de estar en la calificación de «país libre de peste porcina»

El ministro Luis Planas EP
Raúl Masa

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión mantenida este lunes con representantes del sector porcino tras la crisis desatada por los casos de peste. Su primer mensaje ha sido de tranquilidad ... a la sociedad y los consumidores. Acto seguido, ha dejado claro que una de las prioridades es negociar con los países hacia donde se exportan cerdos y productos derivados; y señala como gran triunfo que China siga comprando producto español.

