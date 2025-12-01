Luis Planas, sobre la peste porcina: «Se negocia en tiempo real con todos los países para seguir exportando»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión mantenida este lunes con representantes del sector porcino tras la crisis desatada por los casos de peste. Su primer mensaje ha sido de tranquilidad ... a la sociedad y los consumidores. Acto seguido, ha dejado claro que una de las prioridades es negociar con los países hacia donde se exportan cerdos y productos derivados; y señala como gran triunfo que China siga comprando producto español.

«Estamos negociando en tiempo real con los países», ha asegurado el ministro, que además ha confirmado que China cumplirá con el acuerdo de regionalización firmado hace un par de semanas, y seguirá importando porcino español excepto de la zona afectada, en este caso la provincia de Barcelona.

Asimismo, Planas ha matizado que en estos momentos no se puede ofrecer un cuadro de conjunto sobre la situación concreta de cada país, fuera de la Unión Europea, y ha marcado un plazo de entre 15 y 20 días para que se puedan ofrecer más detalles al respecto.

No obstante, salvar las exportaciones a China, que representan más del 40% del total, se ha trasladado desde el Ministerio como un éxito. Aunque desde Agricultura no han precisado cuál es el impacto final si se excluyen las empresas de Barcelona que no pueden exportar.

Sobre el foco de la peste, Planas ha señalado que existen «muchas posibilidades» de que el origen del foco esté situado «en algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina y que ha acabado cerca de una vía de comunicación». No obstante, desde el Ministerio consideran que pese a que es una de las hipótesis más plausibles, por el momento desconocen la causa real.

Situación previsible

El ministro Planas se ha lamentado sobre la situación, aunque ha recordado que «es un momento de dificultad que sabíamos que podía ocurrir». Pero por encima de todo han estado los mensajes de seguridad al recordar que «no se produce ningún tipo de transmisión a la alimentación humana».

En esa misma línea se ha situado el presidente de Interporc, Manuel García, que ha recalcado que el principal esfuerzo ahora mismo es circunscribir el foco a la zona afectada. También se ha felicitado sobre la situación de China, señalando que en gran parte ha sido por la transparencia que se ha ofrecido desde el primer momento.

En cuanto a los siguientes pasos, Planas ha señalado una «cooperación absoluta con la Generalitat de Cataluña». «El objetivo es tener delimitada la zona y evitar el contagio a otros lugares. En las granjas de la zona parece no existir ningún positivo, ni síntomas que puedan ser parecidos», ha destacado el ministro.

Así, recuerda que en estos momentos solo hay «dos casos confirmados y muestras que están siendo sometidas a análisis, y donde no se descarta que pueda haber positivos», pero que ahora mismo se trabaja en ello.

No obstante, el golpe que se lleva la industria porcina es que durante 12 meses España dejará de estar en la calificación de «país libre de peste porcina». Por ello, han insistido en que el sector está trabajando para que no haya ningún tipo de daño mayor.