La logística ha gestionado un incremento del 240% del comercio electrónico en cinco años

Es un sector económico estratégico que ha tramitado más de 3,3 millones de paquetes diarios con una tasa de incidencias de apenas el 0,001%, según Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO

El presidente de UNO, Francisco Aranda, en una intervención en Sevilla
El presidente de UNO, Francisco Aranda, en una intervención en Sevilla ABC

ABC

Madrid

La logística en España ha demostrado su capacidad para gestionar con éxito un incremento del 240% en los envíos de comercio electrónico en solo cinco años, pasando de 538 millones en 2019 a 1.303 millones en 2024, según datos de la patronal UNO. «Este ... auge ha consolidado a la logística como un sector económico clave en entornos urbanos e interurbanos, capaz de gestionar más de 3,3 millones de paquetes diarios con apenas un 0,001% de incidencias. Se trata de una actividad dinámica y tecnológica, esencial y estratégica en el nuevo modelo de ciudad, y que se sitúa como el tercer mayor generador de empleo en nuestro país».

