Lecturas sobre nueva economía: líneas directas para comprender el futuro

Diferentes expertos en innovación, transición digital y educación sugieren obras para disfrutar durante los meses estivales. Todas tienen muy presentes los riesgos que trae el cambio tecnológico.

Arturo Azcorra. Catedrático Ing. Telemática UC3M y research professor Imdea Networks

«No pueden dejar de leer ' ... Invención e innovación: Breve historia de los éxitos y fracasos de la humanidad', de Vaclav Smil. Con el mismo rigor, calidad y claridad de otras excelentes obras de Smil, este libro nos presenta una selección de grandes innovaciones disruptivas, pero problemáticas, en la historia reciente. Nos advierte de tres riesgos relevantes de las innovaciones disruptivas: aquellas cuyo éxito se da por sentado, pero fracasan, las que permanentemente se anuncian para el futuro, y las peores, las que alcanzan amplia implantación y se transforman en altamente perniciosas. Una excelente crítica constructiva de la innovación, con un toque tragicómico».

Adriana Botelho. CEO y cofundadora KeepCoding

'Slow Productivity' Cal Newport REM, 2024

«Más que un manual de técnicas, es una invitación a replantear cómo trabajamos en una economía dominada por la urgencia y la multitarea. Lo valioso no es sólo lo que propone, sino cómo valida una sensación que muchos compartimos: que el verdadero valor profesional y creativo surge de la concentración profunda y del espacio para pensar, no de la velocidad constante. En un contexto donde la saturación mental y emocional debilita a líderes y equipos, defender ritmos más humanos y sostenibles es, paradójicamente, lo más innovador. Me reafirmó esa convicción y me impulsó a tomar medidas. Como anécdota, Newport comentó un post reciente mío sobre el tema en LinkedIn».

Juan de Lucio. Profesor investigador de la Universidad de Alcalá

'Cómo pensar como un economista' Robbie Mochrie La Esfera de los Libros, 2025

«Accesible, estimulante por su introducción clara al pensamiento económico a través de la historia. Cada uno de sus 24 breves capítulos, centrado en un autor, permite una lectura flexible (pueden leerse de forma independiente). Muestra cómo la economía no es una disciplina aislada, sino profundamente entrelazada con otras como la filosofía, la ética, la psicología, la política, etc. Su enfoque divulgativo es idóneo tanto para lectores curiosos como para aquellos con formación económica que deseen redescubrir los fundamentos del pensamiento económico desde un enfoque crítico, contextual».

Miguel Ángel Díez Ferreira. Fundador de Startups Institute, y emprendedor en serie

'Emprender con calma' Patricia Araque Arpa, 2024

«A pesar de tópicos y mitos, hay tantos tipos de emprendedores como personas, y el tipo de empresa se construye en función de la personalidad del emprendedor (valores, miedos, objetivos, etc.). Por ello, recomiendo dos libros muy opuestos: 'Emprender con calma', que nos habla del emprendimiento tranquilo, pausado y con propósito. Y 'Blitzscaling: La guía para escalar empresas rápidamente' (Reid Hoffman, 2021), que explica la estrategia de los grandes de Silicon Valley. Dos modelos distintos, ambos válidos y necesarios, para que cada emprendedor elija su camino».

David García Núñez. Presidente MWCC-Madrid Capital Mundial

'El poder del liderazgo positivo' Jon Gordon John Wiley & Sons Inc., 2025

«Cuando recomiendo un libro, suelo meditar si las sensaciones que tras la lectura de este me han generado son extrapolables al resto de amigos y conocidos con los cuales lo comparto. Estos días he tenido la oportunidad de leer este libro de Jon Gordon en el cual se explica cómo y por qué los líderes positivos transforman equipos y organizaciones, apuestan por la innovación y cambian el mundo. Ante un mundo polarizado y altamente tensionado socialmente, debemos y tenemos que aprender que existen otras formas de conectar, de unir y de dialogar de forma positiva y constructiva».

Borja Garzón. Chief Learning Officer y co-fundador de Edtek.io

'Nexus' Yuval Noah Harari Debate, 2024

«En esta era de algoritmos e hiperconexión, no basta con transmitir información; debemos formar pensamiento crítico, ética, criterio. Las redes de información siempre han moldeado a la humanidad, pero, hoy, los flujos están mediados por IAs que nos sobrepasan en velocidad y escala. Si creamos conocimiento desde una mirada humana y consciente, generaremos respuestas sólidas en un mundo incierto. Este libro refuerza mi convicción: educar ya no es enseñar, es aprender a discernir y crear conocimiento nuevo de forma colaborativa».

Silvia Leal. Divulgadora tecnológica y asesora de la Unesco

'Introducción a la Física Cuántica' Eugenio M. Fernández, Aguilar Pinolia, 2024

«Es idóneo para acercarse a los misterios de la física cuántica de forma comprensible. Si no la entendemos, será muy complicado subirse a la ola de la computación cuántica, por lo que me atrevo a decir que es un 'must'. Utiliza la visión de distintos autores para explicar conceptos como la dualidad onda-partícula, superposición, entrelazamiento y el famoso experimento del 'gato de Schrödinger'. Y aunque parece tener un tema para unos pocos, lo cierto es que es útil para cualquier persona que quiera aprender estos temas desde cero, así que fuera prejuicios y a por ello...».

Belén Linares. Directora de Innovación de Moeve

'Innovación con futuro' Javier García Martínez Planeta, 2024

«Esta obra divulgativa explora diez tecnologías de impacto capaces de transformar la economía y el modelo empresarial actual, con la colaboración de doce científicos de primer nivel y cuatro directivos del sector energético, aeroespacial o industrial (mis sectores profesionales y de origen académico). 'Innovación con futuro' se enfoca en las principales áreas en las que España puede ser referente a futuro, entendiendo la innovación como indudable motor de cambio en múltiples dimensiones: social, empresarial y energética. Conecta tecnología, innovación, emprendimiento y sostenibilidad, destacando el papel del talento y la formación en la transición hacia una nueva economía y, mediante ejemplos prácticos, plantea cómo la energía, la digitalización y la conciencia ambiental pueden impulsar modelos de negocio más resilientes y éticos».

May López Díaz. Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible

'The Regeneration Handbook' Don Hall New Society Publishers. 2024

«Tras participar en la primera reunión de la Alianza por la Regeneración de Fundación Hope Acción Climática, liderada por Javier Peña, llegué a este manual (con el subtítulo 'Una Nueva Perspectiva sobre el Movimiento de las Ciudades en Transición'), en el que la regeneración cobra vida práctica. Introducido por Rob Hopkins, encargado del prólogo, que propone la regeneración como principio de toda acción y como proceso interno (personal y espiritual) y externo (social y ecológico). La guía fomenta la reflexión personal y la acción colectiva, compartiendo visiones y experiencias significativas sobre el cambio social regenerativo de las últimas dos décadas, con ejemplos basados en el contexto local, pero con conciencia global. Fomenta el liderazgo consciente, la conexión comunitaria y la esperanza activa: la regeneración es el camino y empieza con nosotros».

Nacho Mateo. CEO South Summit

'Superagency' Reid Hoffman Authors Equity, 2025

«En el contexto actual, con voces dudando sobre la influencia de la IA en la sociedad, esta obra ofrece una visión profundamente humanista. En vez de enfocarse en los riesgos apocalípticos temidos por gran parte de los analistas, plantea cómo la IA puede amplificar nuestra capacidad de actuar con propósito, si se diseña y despliega con valores éticos. A través de ejemplos reales y reflexiones filosóficas, Hoffman invita a líderes, directivos y ecosistema a asumir un papel activo de cara a un futuro tecnológico con sentido, con la vista puesta en construir un proyecto de futuro».

Francisco Mesonero. Director general de la Fundación Adecco

'El factor edad' Varios autores LID Editorial, 2024

«Coordinado por Ana Matarranz y Enrique Arce, es un ensayo coescrito por una docena de autores que analiza cómo la convivencia intergeneracional mejora las empresas y la sociedad en general. Desde la Fundación Adecco trabajamos por acercar el talento de todas las personas a las empresas y creemos que la convivencia intergeneracional, bien gestionada, puede convertirse en motor de innovación en un mercado laboral en constante evolución. Y así se refleja en esta lectura, muy enriquecedora, ya que reúne buenas prácticas e interesantes reflexiones sobre liderazgo, competitividad empresarial y transformación cultural en entornos cada vez más diversos e inclusivos como los que promovemos desde la Fundación».

Ricardo Palomo. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo

'Educación para la era de la inteligencia artificial' Varios autores Fundación Santillana /Fundación Telefónica, 2025

«Esta obra, de Charles Fadel y otros autores, es imprescindible para comprender el profundo cambio de paradigma de la educación en el siglo XXI. En un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y la irrupción de la IA, los autores plantean la necesidad urgente de repensar el currículo y el modelo educativo. No basta con transmitir conocimientos: es esencial desarrollar competencias humanas (pensamiento crítico, creatividad, adaptabilidad, etc.), claves en un mercado laboral en constante evolución. Con un enfoque claro, accesible, invita a docentes, responsables educativos, estudiantes y lectores interesados en entender cómo cambia el modelo educativo a prepararse para aprender (y enseñar) de forma distinta».

Alberto Pascual. Director Ejecutivo de Ingram Micro Iberia

'Cosas que nunca creeríais' Rodrigo Quian Quiroga Debate, 2024

«Conocimiento e imaginación son los motores de la innovación. Quiroga, físico y neurocientífico (descubridor de las neuronas de concepto), participa de la revolución originada por las tecnologías que han facilitado un mejor conocimiento funcional del cerebro. Aquí conecta los frutos de la imaginación de los futuristas padres de diferentes clásicos de la ciencia ficción con los avances de la neurociencia, que aproximan cada vez más la fantasía a la realidad. Un viaje con estaciones tan excitantes como el borrado de recuerdos, la implantación de prótesis neuronales amplificadoras de capacidades o la lectura de la mente. Como decía Einstein, 'La creatividad es la inteligencia divirtiéndose'».

Pilar Roch. Directora general de Ametic

'Geo Hispanidad' Pedro Baños Planeta Publishing, 2025

«Algunos compartimos la convicción de que la digitalización de Iberoamérica no es sólo un desafío, sino un reto compartido, una oportunidad histórica. En un escenario global donde la digitalización y capacidad tecnológica marcan la diferencia en competitividad y liderazgo, y donde Europa busca con urgencia su propio 'océano azul', Iberoamérica emerge como potencial socio estratégico. Por eso, recomiendo el análisis del coronel Pedro Baños, que ofrece una visión sobre el papel que el mundo hispano puede y debe desempeñar en el nuevo orden mundial. Tras su lectura, resulta más evidente que, si los países hispanos coordinan esfuerzos en tecnología, educación e infraestructuras digitales, están en condiciones de consolidarse como una potencia de primer orden».

Eric Sánchez. Fundador y CEO de Reental

'La ola que viene' Mustafa Suleyman Debate, 2023

«Este libro del cofundador de DeepMind es uno de los que más me ha impactado últimamente. Es una reflexión sobre cómo tecnologías como la IA o la biología sintética están a punto de transformar por completo nuestra economía y sociedad. Suleyman defiende que esta 'nueva ola' de innovación puede traer enormes beneficios, pero también riesgos sin precedentes si no la gestionamos bien. Lo recomiendo porque, siendo un libro muy accesible y bien narrado, plantea preguntas profundas sobre el futuro que estamos construyendo. Como emprendedor tecnológico, me parece esencial leerlo para anticipar y entender los retos que vienen».