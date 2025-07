La lenta maduración innovadora del sector quesero artesanal

Con más de 150 variedades reconocidas y una tradición milenaria, el queso español vive una etapa de contrastes. El creciente prestigio internacional y la diversidad del sector, comparable solo con potencias como Francia o Italia, convive con importantes desafíos económicos, regulatorios y ambientales. Y con ... una adopción de la tecnología y la digitalización que no termina de cuajar, especialmente en los negocios de menor tamaño. Todos estos factores han sido analizados por CajaMar en la monografía 'Los retos y desafíos del sector quesero español', en colaboración con la Organización Interprofesional Láctea (InLac) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Manuel Lainez, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario y director de Fundación Grupo Cajamar, afirma que «el queso reúne todos los atributos para convertirse en el verdadero motor económico del sector lácteo: genera más valor, está ligado al territorio y responde a una demanda nacional e internacional en crecimiento. Si somos capaces de reforzar las alianzas dentro de la cadena, mejorar su articulación y apostar por la diferenciación, el queso español puede liderar una nueva etapa de dinamismo y desarrollo para todo el sector».

El panorama actual del queso español, que representa un volumen de negocio de aproximadamente 2.300 millones de euros anuales, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es complejo. Las amenazas son diversas y van desde la subida de los costes de producción, hasta la pérdida de rentabilidad de las explotaciones ganaderas, pasando por los desafíos de la exportación, el intrusismo en las denominaciones de origen o el proceso de transición ecológica.

Golpe inflacionario

Uno de los problemas más acuciantes para el sector quesero español es el aumento del coste de las materias primas, especialmente la leche, principal insumo para la elaboración de quesos. A esto se suman los precios al alza de los piensos, la energía y el transporte, agravados tras la guerra de Ucrania y el alza de la inflación europea.

«Para hacer queso la principal materia prima es la leche, por tanto, si esta tiene un precio alto el queso debe subir en mayor o menor medida. Cada vez hay menos quesos elaborados con el 100% de leche de oveja o altos porcentajes de esta, ya que el consumidor está cambiando los hábitos de consumo por otros quesos más económicos. Los últimos datos lanzados por las consultoras constatan una caída en la comercialización del 30% de los quesos nacionales tradicionales y un aumento de un 20% del consumo de los quesos internacionales. Esto nos indica que el consumidor está moviendo su compra hacia quesos más económicos elaborados con leche de vaca en su mayor parte», explica Juan Manuel Rodríguez Monge, CEO de Valle de San Juan.

Este contexto pone en jaque la viabilidad de muchas queserías artesanales, que no pueden competir en costes con las grandes industrias. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de explotaciones de ovino y caprino -las especies más vinculadas al queso tradicional español- ha caído un 35% en la última década. Begoña Rodríguez, ingeniera agrónoma al frente de la Quesería Abredo -una aldea del concejo asturiano de Coaña-, trabaja desde hace más de una década en la quesería que sus padres crearon en la aldea de Abredo en 1988. Esta firma, que ha recibido numerosos galardones y se ha convertido en todo un clásico dentro del sector agroalimentario asturiano, trata de preservar la conexión con el medio rural tan amenazada en nuestros días. «En esta zona hay mucha industria grande que da mucho trabajo, pero ese tipo de industria no mantiene el medio rural de la misma forma -afirma Begoña Rodríguez-. Para que lo rural esté vivo tiene que haber proyectos que tiren de las actividades rurales existentes, como en este caso, las ganaderías. No es fácil. Yo sigo porque es un proyecto de mis padres, que me gusta y creo que tiene mucho valor, pero emprender hoy es complicadísimo, la burocracia dificulta el día a día en empresas pequeñas como la nuestra y esto hace que proyectos como el nuestro decaigan. Puede que dentro de unos años, cuando vayan desapareciendo, alguien se dé cuenta que son necesarios y benefician en muchos aspectos».

Exportaciones

Mientras los queseros artesanos luchan por sobrevivir, las grandes empresas del sector ganan cuota de mercado con productos elaborados a escala industrial. Esto ha generado tensiones entre productores tradicionales y las cadenas de distribución, acusadas de presionar a la baja los precios. Los productores tradicionales consideran que se está está perdiendo el vínculo con el territorio, con las razas autóctonas y con la forma de hacer queso que ha pasado de generación en generación. Además, consideran que la falta de apoyo institucional y una regulación permisiva permiten que productos industriales se vendan bajo etiquetas que pueden inducir a error al consumidor.

La fragmentación del sector y la falta de estrategias conjuntas frena la capacidad exportadora

Las dificultades para exportar son otro importante escollo para el sector. Pese al aumento del reconocimiento internacional -el queso manchego es un embajador de marca país- las exportaciones del sector representan solo alrededor del 12% de la producción total, muy por debajo de las cifras de Francia o Italia. El sector se enfrenta a barreras logísticas, normativas y culturales. El consumidor internacional aún no identifica claramente los quesos españoles, salvo algunas excepciones. Además, la fragmentación del sector y la falta de estrategias conjuntas de promoción dificultan la entrada en nuevos mercados.

De ahí que ICEX España Exportación e Inversiones y la Organización Interprofesional Láctea (InLac) firmaran a finales de 2024 un acuerdo para promover la internacionalización del sector lácteo español y mejorar su imagen. Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es la promoción de la imagen de los lácteos españoles bajo las marcas «Milk from Spain» y «Cheese from Spain», gestionadas por el propio ICEX. Estas campañas no solo buscan fomentar la participación de las empresas lácteas en acciones promocionales en el exterior, sino también aprovechar las sinergias con otros productos agroalimentarios de alta calidad que España exporta, como el aceite de oliva o el vino. Y es que el proteccionismo y los aranceles, especialmente tras el Brexit, y las tensiones comerciales con Estados Unidos, han afectado a la competitividad exterior del queso español que, además, tiene que adaptarse a normativas sanitarias y etiquetados cada vez más exigentes.

España cuenta con 27 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) para quesos, que garantizan la autenticidad y trazabilidad del producto. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan un doble reto: el uso indebido de sus nombres y la falta de relevo generacional en sus zonas de producción. El intrusismo comercial es un problema creciente, ya que hay algunos quesos que utilizan las DOP para aprovecharse de su prestigio sin cumplir con los requisitos de origen o método de elaboración. Al mismo tiempo, las áreas rurales donde se producen muchos quesos con DOP sufren despoblación y envejecimiento, lo que pone en peligro la continuidad de la actividad. Según un informe del Ministerio de Agricultura, más del 40% de los queseros tradicionales supera los 55 años.

Desafíos

El sector agroalimentario en su conjunto está bajo presión para reducir su huella ambiental, y el queso no es la excepción. Las exigencias europeas en materia de emisiones, gestión de residuos, bienestar animal y sostenibilidad energética plantean grandes desafíos a productores que en muchos casos operan con márgenes muy ajustados. En contraste con otros sectores del agro, el quesero español avanza con lentitud en la incorporación de tecnología y procesos digitales. La trazabilidad, el control de calidad automatizado, el comercio electrónico y el marketing digital son todavía asignaturas pendientes para muchas queserías, especialmente las más pequeñas.