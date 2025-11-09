Suscribete a
ABC Premium

El laberinto fiscal de los caseros con 'okupas': obligados a tributar pero con posibilidad de deducción

Hacienda confirma que deben tributar por las rendimientos dejados de percibir, pero se lo pueden deducir si el impago supera los seis meses

La moratoria antidesahucios deja en el aire 60.000 lanzamientos

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Mensajes de un casero en una vivienda ocupada en San Sebastián de los Reyes
Mensajes de un casero en una vivienda ocupada en San Sebastián de los Reyes isabel permuy
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una reciente resolución del órgano vinculado al Ministerio de Hacienda que resuelve en vía administrativa las controversias entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), adelantada por el diario Expansión, ha venido a apuntalar uno de los criterios más polémicos ... que aplica la administración tributaria española: la obligación que se impone a los arrendadores de vivienda de tributar por las rentas no percibidas de sus inquilinos, bien porque no pueden atender al pago del alquiler o bien porque directamente no quieren hacerlo. El criterio mantenido por Hacienda suele señalarse entre las disposiciones regulatorias que propician que miles de propietarios opten por no poner sus viviendas en alquiler por razones de inseguridad jurídica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app