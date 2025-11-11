Suscribete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

Konecta, MasOrange y Rodilla Premios SERES 2025 por impulsar la empleabilidad, la protección digital y la inclusión laboral

Las tres compañías son reconocidas por su innovación social y por generar valor compartido, abordando retos clave

«La revolución que trae la inteligencia artificial nos va a transformar como seres humanos»

De izqda a derecha: Fernando Ruiz, Fundación SERES; José María Pacheco, Grupo Konecta; Luz Usamentiaga, MasOrange; Almudena Martorell, Fundación A LA PAR; María Carceller, Grupo Rodilla; María Malaxechevarria, Fundación Endesa; Julio Meseguer, JPMorganChase; Ana Sainz, Fundación SERES
La Fundación SERES reconoce un año más, a través de sus Premios SERES, las actuaciones sociales más innovadoras que generan valor tanto para la sociedad como para la empresa. Impulsar la empleabilidad sostenible de jóvenes y colectivos vulnerables, promover un uso responsable y seguro ... de la tecnología entre menores y fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual son los tres ejes de las iniciativas premiadas en esta 16ª edición, desarrolladas por Konecta, MasOrange y Rodilla. Proyectos que representan nuevas formas de entender el impacto social desde la empresa.

