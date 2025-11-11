Konecta, MasOrange y Rodilla Premios SERES 2025 por impulsar la empleabilidad, la protección digital y la inclusión laboral

La Fundación SERES reconoce un año más, a través de sus Premios SERES, las actuaciones sociales más innovadoras que generan valor tanto para la sociedad como para la empresa. Impulsar la empleabilidad sostenible de jóvenes y colectivos vulnerables, promover un uso responsable y seguro ... de la tecnología entre menores y fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual son los tres ejes de las iniciativas premiadas en esta 16ª edición, desarrolladas por Konecta, MasOrange y Rodilla. Proyectos que representan nuevas formas de entender el impacto social desde la empresa.

El jurado, compuesto por representantes del ámbito social, académico, empresarial, institucional y mediático, selecciona estas tres iniciativas entre más de 130 candidaturas por su impacto probado, su carácter transformador y su capacidad de generar modelos replicables.

Fernando Ruiz, presidente de Fundación SERES destaca: «la sostenibilidad y su dimensión social no la entendemos como una obligación, sino como generadora de valor y como la clave para lograr empresas sólidas en el presente y futuro, y una sociedad más fuerte, justa y sana. Así lo hemos entendido en SERES desde sus inicios. Cada edición pone de relieve que más empresas se esfuerzan en afrontar los desafíos sociales y entienden que su papel es imprescindible para abordarlos. Porque el impacto social no es solo una responsabilidad colectiva, sino que se convierte, además, en una ventaja competitiva».

Por su parte, Ana Sainz, directora general de Fundación SERES, recuerda que «nuestro propósito es claro: impulsar organizaciones capaces de crear valor económico y valor social al mismo tiempo. Estos proyectos, como todos los que han sido premiados a lo largo de estas 16 ediciones, son ejemplos que contagian y marcan el camino de la empresa española».

La economía verde constituye ya un motor clave de generación de empleo en nuestro país. Si a esto le sumamos la actual problemática social de la alta tasa de desempleo juvenil en España, surge la necesidad de promover y consolidar un ecosistema de empleo verde como punto de encuentro e identificación de oportunidades para jóvenes vulnerables.

Konecta une sostenibilidad, empleo e inclusión

En una apuesta firme por unir empleo, sostenibilidad e inclusión, el Hub Empleo Verde de Konecta impulsa la empleabilidad de jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión social mediante la formación especializada y la inserción laboral en competencias verdes.

Empezó en Madrid en 2021 junto a JPMorganChase y en 2025 llega a Andalucía con Fundación Endesa. El proyecto ya ha sensibilizado a más de 2.800 personas, logrado 178 inserciones laborales y preparado a nuevos profesionales para sectores emergentes ligados a la transición ecológica. En un contexto en el que las empresas deben adaptarse a nuevos modelos productivos responsables con el entorno, este hub actúa como un puente entre las necesidades del mercado y la formación de talento verde, alineando rentabilidad social y sostenibilidad con valor empresarial.

Además, Konecta ha incorporado esta iniciativa como un eje estratégico, integrando a la alta dirección y a múltiples áreas internas. El proyecto no solo contribuye a reducir la brecha laboral, sino que genera retorno empresarial a través del desarrollo de talento cualificado, la creación de alianzas institucionales y el refuerzo de su posicionamiento competitivo. La reciente expansión a Andalucía y la puesta en marcha del LAB de Investigación y Retos Sostenibles refuerzan su vocación de permanencia y crecimiento.

Tras agradecer el premio, José María Pacheco, presidente de Konecta y Konecta Foundation señala: «Creemos que la empleabilidad de jóvenes y personas vulnerables en empleos sostenibles es una palanca de transformación social. El Hub Empleo Verde es un proyecto que demuestra cómo la colaboración entre empresas, sector social e instituciones públicas puede generar oportunidades reales de futuro. Estamos orgullosos de impulsar esta iniciativa junto a JPMorganChase y Fundación Endesa, dos aliados clave que comparten nuestra visión de inclusión, digitalización y transición justa.»

Por su parte, María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa, indica que: «este proyecto, junto a Konecta Foundation, tiene como objetivo la formación e Inserción laboral de jóvenes vulnerables y otros colectivos en riesgo de exclusión social en empleos verdes de Andalucía. Esta idea encaja de lleno en nuestro recién estrenado plan estratégico, que redefinió nuestro propósito como Fundación y donde Endesa es un referente: contribuir a una Transición Energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y el entorno».

Además, Ignacio de la Colina, JPMorgan's Senior Country Officer for Iberia, apunta que «estamos encantados de que el programa Hub Empleo Verde haya recibido el reconocimiento de los Premios SERES. Es un testimonio del impacto de la iniciativa y de la sólida colaboración liderada por Konecta Foundation, que demuestra cómo la unión de esfuerzos puede ayudar a crear caminos para que los jóvenes accedan a empleos en la economía verde, así como garantizar que la industria pueda acceder al talento necesario para crecer.»

MasOrange pone en marcha un servicio pionero

En un contexto cada vez más digitalizado, garantizar un acceso seguro y responsable a la tecnología se ha convertido en una prioridad social. Consciente de este reto, MasOrange impulsa Tú Yo , un servicio pionero que combina tecnología, educación y acompañamiento para proteger a los menores y promover su bienestar digital.

La iniciativa ofrece formación en temáticas como el ciberacoso, la distorsión de la imagen corporal en redes sociales o los desafíos asociados a la inteligencia artificial, fomentando además el diálogo entre generaciones y el compromiso compartido entre padres e hijos en torno al uso responsable de la tecnología. TúYo permite configurar horarios de uso diario, establecer descansos digitales, supervisar aplicaciones y filtrar contenidos inapropiados, al tiempo que facilita a los menores llamadas y datos ilimitados dentro de un marco de uso equilibrado.

El programa, que integra áreas clave del grupo como innovación, relaciones institucionales y voluntariado, ha sido presentado en el Senado de España por su relevancia en la agenda pública. Su última campaña alcanzó a más de 2,6 millones de personas, consolidando a MasOrange como una compañía comprometida con el desarrollo de soluciones que ponen la tecnología al servicio del bienestar infantil y de las familias.

Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, destaca: «Es un honor para MasOrange recibir este reconocimiento por el servicio TúYo, una iniciativa que nace del compromiso profundo de nuestra compañía con la inclusión digital y el uso enriquecedor y seguro de la tecnología. En MasOrange pensamos que la innovación debe estar al servicio de las personas y, por ello, estamos muy orgullosos de haber diseñado un servicio como TúYo que ofrece un acceso controlado y ético de los jóvenes a su primer móvil, pero sobre todo promueve el diálogo en las familias sobre un uso saludable de la tecnología».

Rodilla: una idea tan sencilla como transformadora

La alianza entre Rodilla y la Fundación A LA PAR ha hecho posible una idea tan sencilla como transformadora: que las personas con discapacidad intelectual puedan gestionar un restaurante de manera integral, desde la atención al cliente hasta la cocina o la gestión operativa. Esta iniciativa no solo genera empleo, sino que ofrece oportunidades reales de desarrollo profesional en entornos laborales ordinarios, contribuyendo a una sociedad más inclusiva.

Puesta en marcha en 2019, la colaboración se ha consolidado como un modelo económico sostenible y socialmente innovador que demuestra que la inclusión puede y debe formar parte de la estrategia empresarial. Con dos restaurantes en Madrid, más de 20 personas contratadas, el 85% con discapacidad intelectual, y miles de clientes semanales, el proyecto rompe estigmas, impulsa la autonomía personal y fortalece comunidades más diversas e igualitarias.

Rodilla y la Fundación A LA PAR avanzan así hacia un modelo de negocio que integra propósito y rentabilidad, demostrando que la competitividad también se construye desde la inclusión.

María Carceller, CEO de Grupo Rodilla expresa: «Nuestra colaboración con Fundación A LA PAR nos ha permitido desarrollar un modelo de franquicia verdaderamente inclusiva, en el que los restaurantes están gestionados por equipos formados mayoritariamente por personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto que demuestra que la inclusión laboral no solo es posible, sino que genera un enorme valor para la compañía y para la sociedad. Ver cómo estos equipos crecen, se desarrollan y hacen suyo el proyecto es la mejor prueba de que cuando se confía en las personas, los resultados siempre superan las expectativas.»

«El proyecto de Rodilla es una bandera de la Fundación A LA PAR. Que una empresa como Rodilla confíe la gestión de franquicias a trabajadores con discapacidad intelectual marca un antes y un después en la forma de entender la empleabilidad. Y que estas franquicias funcionen tan bien, demostrando con hechos la valía profesional de las personas con discapacidad intelectual, es una evidencia poderosa de que la inclusión no solo es posible, sino rentable y transformadora. ¡Y encima, la Fundación SERES —referente en el impulso de la acción social empresarial— nos premia por ello! Un reconocimiento que refuerza el valor de este modelo y nos anima a seguir abriendo camino», remarca Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR.

Una edición más con la que Fundación SERES deja claro que la nueva competitividad es social.