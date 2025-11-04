La Justicia de EE.UU. eleva a 688 millones los últimos laudos por las renovables en España

El problema de España con las condenas por los laudos renovables sigue creciendo. Hace una década, tras las ayudas a las inversiones en tecnología verde, posteriormente se decidió retirarlas. Ahora, los fondos reclaman ese dinero. El último caso llega desde la Corte de Distrito ... de Columbia en Estados Unidos, que ha confirmado el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding.

En su momento invirtió 211 millones en ocho plantas de energía solar fotovoltaica antes de que España eliminara retroactivamente las primas e incentivos que motivaron esas inversiones.

Noticia Relacionada Las eléctricas alertan sobre el pago a las redes: «Pone en riesgo la electrificación» Raúl Masa Critican a la CMNC que las propuesta esté por debajo de los niveles de otros países

La denuncia de 9Ren data de 2015, cuando la compañía llevó a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial invocando el Convenio del Ciadi y el Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante. Aunque el laudo favorable a la compañía fue conocido en mayo de 2019, la indemnización sigue pendiente de pago desde entonces, una estrategia que lleva nuestro país con el resto de casos.

9Ren reclamó originalmente una compensación de 50 millones, que luego fue reducida a 40 millones después de que el panel de arbitraje evaluase el caso. La cifra asciende ahora a 44 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora y condenas en costas.

El fallo refuerza la ofensiva judicial de 9Ren, que también ha logrado una importante victoria ante el Tribunal Federal de Australia. Dicha instancia falló el pasado 29 de agosto contra España y ordenó reconocer y ejecutar cuatro laudos de renovables por un importe agregado de 469 millones de euros. Además de 9Ren, el juez Stewart avaló íntegramente las reclamaciones presentadas por RREEF, Watkins y NextEra, tres compañías que también cuentan con el visto bueno de la justicia estadounidense para proceder en sus acciones contra el Reino.

Lluvia desde EE.UU.

Este nuevo revés judicial suma una nueva condena contra España en los tribunales de Estados Unidos. Además de la decisión sobre 9Ren por valor de 44 millones, la magistratura del país norteamericano ha reconocido y registrado como sentencias propias los laudos correspondientes a Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

Esta cascada de decisiones judiciales adversas asciende a 688,4 millones en laudos reconocidos y confirmados por parte de los tribunales de la jurisdicción norteamericana.