Suscribete a
ABC Premium

La Justicia de EE.UU. eleva a 688 millones los últimos laudos por las renovables en España

La última condena es de 44 millones, y supone una cascada legal desde aquel país

La estrategia del Gobierno se mantiene en no pagar las condenas

Continúan los problemas con los laudos
Continúan los problemas con los laudos ABC
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El problema de España con las condenas por los laudos renovables sigue creciendo. Hace una década, tras las ayudas a las inversiones en tecnología verde, posteriormente se decidió retirarlas. Ahora, los fondos reclaman ese dinero. El último caso llega desde la Corte de Distrito ... de Columbia en Estados Unidos, que ha confirmado el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app