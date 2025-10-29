Suscribete a
Junts bloquea la agenda social del Gobierno: no apoyará medidas que dañen a la empresa

El encarecimiento del despido, los cambios en la estructura del SMI, los nuevos permisos, las altas progresivas o cualquier medida que castigue a los autónomos no pasaría hoy el filtro del Parlamento

Lorenzo Amor: «Están machacando a los autónomos con trabas, cotizaciones e impuestos»

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, pasa por delante de Yolanda Díaz en el Congreso
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, pasa por delante de Yolanda Díaz en el Congreso
Susana Alcelay

Madrid

El pasado lunes Carles Puigdemont rompía con Pedro Sánchez y ponía en jaque no sólo los Presupuestos, también la nueva agenda social del Ejecutivo, alimentada con las reformas que pretenden poner en marcha las ministras de Seguridad Social y Trabajo, Elma Saiz y Yolanda Díaz ... , algunas de gran impacto en las empresas, como el abaratamiento del despido, la batería de nuevos permisos, la nueva estructura del salario mínimo (SMI) o el alza de las cuotas de los autónomos. Medidas que hoy no tendrían tampoco el respaldo de las grandes formaciones políticas.

