El juez Pedraz archiva la causa por la ampliación de capital de 2012 de Banco Popular

El juez Santiago Pedraz acuerda el sobreseimiento provisional de la causa que sigue la ampliación de capital de 2012 de Banco Popular al no apreciar delito alguno en la operación; se trata de otra pata que surgió tras la caída de la entidad pero ... que, en este caso, no ha llegado a nada. Las acusaciones habían solicitado ampliar la instrucción con más documentación y ampliando el informe realizado por los peritos del Banco de España, pero el magistrado entiende que no hay lugar a ello.

De esta manera, se libran de esta causa el expresidente del Popular Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012, José María Sanz Oliva. Sin embargo, tal como trascendió hace escasos días, la ampliación de 2016 sí que continuará viva al proponer el juez, en este caso José Luis Calama, que se juzgue, entre otros, al propio Ron por aquella operación por estafa a los inversores y falsedad contable. Noticia Relacionada El juez del caso Popular propone juzgar al expresidente Ron y a PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016 Daniel Caballero «La causa (la ampliación de 2012) lleva más de dos años de instrucción y considerando que con el análisis del informe pericial presentado por los inspectores del Banco de España, que además ha sido ratificado en sede judicial por petición de las partes, se deduce la falta de tipicidad delictiva en los hechos objeto de investigación, en los que pudieron existir deficiencias en la ampliación de capital de 2012 por el Banco Popular, pero de las que no se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica del Banco Popular para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros a la que realmente tenían, afirmaciones efectuadas en varias ocasiones por los peritos del Banco de España ante las preguntas de las partes personadas», recoge el auto. Asimismo, el auto recalca que «en el presente caso las diligencias propuestas no resultan procedentes por cuanto exceden notoriamente del marco de la investigación a la que deben contraerse las presentes diligencias previas, pues de practicarse no aportarían dato relevante alguno a la causa». Es por ello que el juez deniega la práctica de las diligencias solicitadas y que constan en los hechos de la resolución y decreta el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones «al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito alguno».

