La juez desestima las medidas cautelarísimas de Global Alconaba contra Prisa

Primer movimiento de la justicia en la guerra abierta entre el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, y los accionistas españoles, liderados por Global Alconaba, que interpusieron una demanda la semana pasada contra las decisiones tomadas en el consejo de administración del 25 de marzo. ... Así, según el texto de la resolución al que ha tenido acceso ABC, la magistrada Lucía Martínez Orejas, del Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid, tras recibir el documento de la parte demandante ha decidido desestimar las medidas cautelarísimas pedidas por Global Alconaba, propietarios del 7,076% del capital del grupo de medios dueño de ‘El País’ y la Cadena Ser, entre otros.

La demanda interpuesta por Global Alconaba pretendía impugnar la decisión del consejo de dar vía libre a un aumento de capital social por un importe mínimo de 40 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias, mediante un proceso de colocación privada acelerada por un importe nominal máximo de 10.810.810,80 euros, mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones, representativas de hasta un 9,95% del capital social actual, así como el acuerdo para aprobar el plan de refinanciación de la deuda.

La jueza decidió ayer desestimar las cautelarísimas debido a «la ausencia de una argumentación rigurosa relativa al plus de urgencia y la carencia evidente de documentación esencial que, como reconoce el solicitante, deberá aportar la demandada, me llevan a desestimar la solicitud y a continuar la tramitación ordinaria de las medidas cautelares».

Es por ello que la magistrada considera que «no ha lugar a adoptar las medidas cautelares interesadas sin dar previa oportunidad de audiencia a la parte demandada» y convoca a ambas partes a una vista de medidas cautelares para el 23 de abril a las 10:30 horas.

En el escrito, además, la juez matiza que las cautelares solicitadas por Alconaba no son «razones de urgencia o necesidad» como para que se justifique esta solicitud y que se ha pedido sin «oír al demandado».

Opción a defenderse

La magistrada indica en el escrito judicial que no puede conceder las medidas cautelares que pedían los dueños de casi el 17% de Prisa (antes de la ampliación) debido a que el demandado (en la figura del presidente del grupo) no ha tenido la opción de defenderse en los tribunales.

En la demanda presentada por los accionistas de Global Alconaba, encabezados por Andrés Varela Entrecanales, piden a la juez la nulidad de la ampliación de capital, el acuerdo que se alcanzó en el consejo de administración para llevar a cabo la operación y la reestructuración.

La razón que esgrimen los demandantes para querer la nulidad de la ampliación de capital es que diluyó sus participaciones, hecho que les dejaba sin fuerza en la próxima junta de accionistas donde pretendían «despedir» al presidente de Prisa. Mientras, el propio Oughourlian, que igualmente podría ver diluida su participación convirtió parte de unos bonos que había comprado una de sus sociedades, para mantenerse con el 29,6% que ostenta del accionariado.

'Periculum in mora'

«Es importante matizar que la urgencia citada en el artículo 733.2 de la LEC no debe identificarse, ni con el ‘periculum in mora’ que justifica la adopción de medidas cautelares, ni con las ‘razones de urgencia o necesidad’ a las que alude el artículo 730.2 LEC, que son las que justifican la presentación de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, sino que, antes bien, como puntualiza el Auto de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, de 13 de junio de 2002, con ella se hace referencia a la existencia de un quantum de peligro superior del que ya de por sí sería suficiente para la adopción de una cautela, esto es, el que viene a configurar el presupuesto del periculum in mora», especifica la magistrada Martínez Orejas en el documento.