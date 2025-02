José Vicente de los Mozos: «Tenemos más demanda de ferias porque Madrid está de moda»

«La Fórmula 1 no será solo para los vips; habrá 90.000 localidades de todos los precios»

A. R. C.

La Fórmula 1 se prepara para desembarcar en Madrid en 2026 con un circuito semiurbano que rodeará los pabellones de Ifema. Tendrá 5,47 kilómetros de longitud, 20 curvas y capacidad para acoger a 110.000 aficionados. «El 70% de los espectadores vendrá en transporte público», dice orgulloso De los Mozos.

—¿Cuál será el impacto para Ifema, para Madrid y para España de este Gran Premio?

La iniciativa es privada. Para que fuese privada hace falta estabilidad. Por eso pedí a Fórmula One Managemet diez años de carreras. Solo hay cuatro ciudades en el mundo con un contrato tan largo. La empresa que gane el 'tender' (concurso) será la responsable de invertir y a partir de ahí existirán unos acuerdos comerciales que costearán gastos, por lo que Ifema no perderá dinero. Hay que seguir trabajando en eso. Es importante el modelo de marketing, el modelo de localidades, queremos 20.000 asientos de 'hospitality' (vip) porque eso ayuda a que sea más rentable. Pero no será solo un evento para vips. Habrá 90.000 localidades de todos los precios, también muy baratas. Es una oportunidad para los madrileños y todos los madrileños tienen derecho a ver las carreras. Habrá desde precios muy populares a menos populares. Pero tenemos que buscar ese equilibrio para encontrar la rentabilidad y no necesitar dinero público. El evento generará 450 millones de euros para Madrid.

—¿En algún momento temió perder la llegada del Gran Premio?

—Si yo me metí en este proyecto es para traerlo. Si me comprometo y obsesiono con algo, voy a por ello. Ha habido momentos más complicados en la negociación, claro. A nadie se le hubiese ocurrido hacer un Gran Premio de Fórmula 1 al lado de Ifema. Se lo comenté al comité ejecutivo y las instituciones que la representan –Comunidad de Madrid, ayuntamiento, Cámara de Comercio y Fundación Monte Madrid– y me dieron el visto bueno. Cuando se lo comenté a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde, me dieron su apoyo. Hicimos una carta con la presidenta de la Comunidad, el alcalde de Madrid, el ministro de Cultura y Deporte de entonces, Miquel Iceta, y el presidente de la Asociación de Automovilismo para hacer ver que el proyecto tenía un apoyo institucional. Fue fundamental para que Formula One Management nos escuchase. De ahí se produjo la visita del presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y se empezó a trabajar. Pero esto solo nos posiciona para jugar el partido, hay mucho trabajo por hacer y 2026 es mañana. Nosotros seremos promotores del Gran Premio, pero hay que organizarlo.

—¿Piensa que Cataluña puede sentirse agredida por quitarle el Gran Premio?

—Como español me encantaría que hubiese dos grandes premios. En España hay una gran afición por la Fórmula 1 y si podemos tener dos carreras, el primero que estará contento soy yo.

—¿Está seguro del éxito? ¿No teme que le suceda como a Valencia?

—Esto no es Valencia, es Ifema Madrid. Llevamos cuarenta años haciendo proyectos. No recibimos subvención directa y todo lo logrado es gracias al trabajo y la creación de valor que los profesionales de Ifema han creado en estos años. No somos amateur. Tenemos experiencia en ferias a nivel mundial, en organización de espectáculos, hemos hecho una reunión de la OTAN, una COP25. ¿Por qué no podemos organizar una experiencia de Fórmula 1. ¿Miedo? No. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes y responsables y mitigar los riesgos.