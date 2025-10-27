Suscribete a
el quinto en discordia

Oro, ¿esta vez es distinta?

Los bancos centrales de los países emergentes han aumentado sustancialmente sus reservas del metal precioso

BBVA pierde, pero no solo (20/10/2025)

Un lingote de oro en una tienda ABC
José Ramón Iturriaga

La semana pasada fue noticia la caída del precio del oro. Tras la mayor subida en un año de su historia, el oro corregía algo. Probablemente lo destacable sea la fortísima revalorización de los últimos meses. Nunca había subido tan rápido. Y la verdad es ... que no está nada claro que hay detrás de esta subida. Son muchas las teorías, cada cual más alambicada, pero, probablemente, se trate sencillamente de que hay más compradores que vendedores. Los bancos centrales de los países emergentes han aumentado sustancialmente sus reservas del metal precioso. La excusa parece ser que las reservas en divisas fuertes no son tan seguras después de que tras la invasión de Ucrania se esté barajando la probabilidad de expropiar las reservas del banco central ruso. Otra de las razones, más del gusto de los liberales de salón, es la pérdida de credibilidad del sistema fiduciario que sustenta el modelo cambiario actual. Se trata de lo mismo que arguyen los defensores de las criptomonedas. El otro argumento más manoseado es que el oro es una buena forma de protegerse de la inflación. La salida, dicen algunos, de la espiral de deuda pública actual es deflactándola y la mejor forma de protegerse es con activos reales, con el oro a la cabeza.

