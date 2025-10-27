La semana pasada fue noticia la caída del precio del oro. Tras la mayor subida en un año de su historia, el oro corregía algo. Probablemente lo destacable sea la fortísima revalorización de los últimos meses. Nunca había subido tan rápido. Y la verdad es ... que no está nada claro que hay detrás de esta subida. Son muchas las teorías, cada cual más alambicada, pero, probablemente, se trate sencillamente de que hay más compradores que vendedores. Los bancos centrales de los países emergentes han aumentado sustancialmente sus reservas del metal precioso. La excusa parece ser que las reservas en divisas fuertes no son tan seguras después de que tras la invasión de Ucrania se esté barajando la probabilidad de expropiar las reservas del banco central ruso. Otra de las razones, más del gusto de los liberales de salón, es la pérdida de credibilidad del sistema fiduciario que sustenta el modelo cambiario actual. Se trata de lo mismo que arguyen los defensores de las criptomonedas. El otro argumento más manoseado es que el oro es una buena forma de protegerse de la inflación. La salida, dicen algunos, de la espiral de deuda pública actual es deflactándola y la mejor forma de protegerse es con activos reales, con el oro a la cabeza.

Noticia Relacionada El precio del oro sigue cayendo tras el desplome histórico del martes ABC Su valor cayó otro 1,4 % hasta situarse en torno a los 4060 dólares la onza despues de alcanzar un máximo histórico por encima de los 4381 dólares del lunes Realmente no ha sido solo el oro lo que ha subido. Quizás es el que más titulares ha cosechado. Sin embargo, la plata se ha disparado. La subida de la plata puede tener algo más de sentido porque esta sí que tiene algún uso industrial no como el oro que se usa exclusivamente para joyería. En cualquier caso, no hay razones claras detrás de lo que está pasando con algunos de estos metales preciosos. Las razones son vagas y sirven para dar pie a teorías conspiranoicas a las que somos tan aficionados. Pero probablemente lo que pasa es más sencillo. Por razones distintas que tienen poco que ver las unas con las otras se han acumulado más compradores que vendedores en un periodo concreto y eso ha provocado que el precio se dispare. En el momento que por la razón que sea se revierta esta situación podemos ver el mismo movimiento en sentido inverso ya que no hay ninguna razón fundamental que sostenga este movimiento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión