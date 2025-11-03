Suscribete a
EL QUINTO EN DISCORDIA

Final de las bajadas de tipos

Un entorno de tipos estables a estos niveles con la economía europea cogiendo tracción debería seguir impulsando a los bancos

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el pasado jueves.
José Ramón Iturriaga

José Ramón Iturriaga

La reunión del Banco Central Europeo (BCE) sirvió para confirmar que se han acabado las bajadas de tipos de interés en la zona euro. El BCE ha ido por delante del resto de bancos centrales en este ciclo y ahora toca esperar y ver. ... La economía europea no está como para escribir a casa, pero tampoco se puede hacer mucho por el lado de la política monetaria. Además, la inflación se ha embridado, aunque sigue en nivel objetivo.

