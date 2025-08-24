Suscribete a
Elogio de la riqueza

Ser rico es un deber moral de todo ciudadano. Es precisamente esa aspiración, que no es incompatible con la generosidad ni con el desprendimiento, la mejor forma de encarar el ahorro

Un hombre conduce un deportivo por Puerto Banús, en Marbella
José Ramón Iturriaga

Las lecturas veraniegas que desde esta página he recomendado sobre el ahorro deberían haber estado encabezadas -este error es solo mío- por un libro que tiene como objeto desmontar una de las ideas más asentadas en nuestra sociedad: la riqueza es mala. El libro « ... Elogio de la riqueza» echa por tierra este prejuicio mediante un ejercicio de puro sentido común, que sirve para desenmascarar al desenmascarador.

